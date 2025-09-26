Olanda, il Cremlino recluta gli adolescenti: due 17enni arrestati per “spionaggio” su mandato della Russia

La mano grigia di Mosca

Due giovani di 17 anni sono stati arrestati in Olanda, accusati di svolgere attività di spionaggio per conto dei servizi segreti russi. A svelare il caso, che assomiglia alla trama di un film d’azione, è stato il De Telegraaf, citando alcuni funzionari che hanno definito gli arresti un “caso unico” in Olanda. Secondo le autorità nazionali, i due ragazzi avrebbero portato a termine delle azioni hacker all’Aia, percorrendo un sentiero che passava davanti alle sedi di Europol, Eurojust e all’ambasciata canadese. Sono riusciti nella loro missione attraverso l’utilizzo dello “sniffer wi-fi”, ossia un dispositivo che riesce a intercettare il traffico di dati che viaggia su una rete mobile, analizzandone il contenuto in tempo reale. In base alle notizie disponibili, i due adolescenti sono stati contattati da Telegram per portare a termine le operazioni di spionaggio.

Due 17enni arrestati in Olanda con l’accusa di essere spie russe

I due 17enni sono stati arrestati dopo una segnalazione dell’intelligence olandese (Aivd) avvenuta lunedì: uno dei due rimarrà in custodia cautelare per 14 giorni, mentre l’altro si trova agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico. Una vicenda che ha lasciato di stucco le famiglie dei due ragazzi, evidentemente inconsapevoli delle attività oscure dei loro figli.

“Viviamo una vita tranquilla e all’improvviso otto uomini con passamontagna hanno fatto irruzione in casa. Avevano un mandato di perquisizione e sono corsi di sopra. Qualcuno ha detto ‘spionaggio’ e ‘fornitura di servizi a una potenza straniera’. Abbiamo ricevuto pochissime spiegazioni a parte questo”, ha spiegato il padre di uno dei due ragazzi, descrivendo il blitz delle forze dell’ordine nella sua abitazione. Per lui, il figlio è uno studente diligente, che gioca a hockey e lavora part-time in un supermercato.