Milano devastata da Pro-Pal e centri sociali e attacchi violenti agli agenti. De Corato furioso: servono punizione e prevenzione

Riccardo De Corato è indignato e sul piede di guerra: e annuncia la prossima battaglia parlamentare. «Quanto accaduto ieri, da parte dei pro-Hamas, a Milano ha oltrepassato di gran lunga il limite della sopportazione. Quelle violenze e attacchi, senza alcun motivo, nei confronti soprattutto della Polizia vanno subito puniti ma, soprattutto, occorrono mirate azioni di prevenzione. Degli accanimenti e danneggiamenti contro beni pubblici e privati, in un luogo simbolo di rilievo storico-architettonico di Milano quale è appunto la Stazione Centrale, che ha subìto anche gravi disagi alla circolazione della rete ferroviaria e dei trasporti, qualcuno deve risponderne e pagarne le conseguenze».

«Per questo – annuncia il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali, Riccardo De Corato – presenterò in Aula alla Camera un’interrogazione, con risposta scritta, all’attenzione dei Ministri dell’Interno e di quello e delle Infrastrutture affinché chiariscano quali sono gli strumenti che il Governo intenderà promuovere: in primis per rivalersi sui molteplici danni subiti ieri. E poi se valuteranno l’attuazione di un intervento normativo efficace, finalizzato a rafforzare e tutelare i luoghi sensibili di rilievo storico-artistico nelle nostre città italiane».

Chiosando in calce: «Chiedo anche se erano presenti degli esponenti del centro sociale Leoncavallo. Degli altri 9 nove centri sociali. E dei maranza di seconda generazione, nei vergognosi scontri di ieri. Come farebbe Sala, in caso di un’eventuale coinvolgimento dei leoncavallini, a dare loro un’area in città»?

(Italpress)