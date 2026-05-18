Spagna, un’altra batosta per Sanchez: debacle socialista in Andalusia. Vox cresce: «I popolari ascoltino gli elettori»

Foto: Imagoeconomica / Sara Minelli (2 marzo 2024)

L'«amico Pedro»

Vince il candidato del Partito popolare, ma per la maggioranza assoluta gli serve l'appoggio di Abascal. Per il Psoe è la quarta sconfitta di fila alle regionali: a un anno dalle politiche la situazione per il premier si fa sempre più critica. Per Elly Schlein, però, continua a essere un "modello"

Nuovi guai per Pedro Sanchez, che ha subito una pesantissima sconfitta alle elezioni regionali in Andalusia. La candidata del Psoe, Maria Jesus Montero, vicepremier e ministro delle Finanze fino a marzo e vicesegretario generale del partito, ha incassato il peggior risultato mai raggiunto dai socialisti in quella che una volta era una roccaforte rossa. A vincere è stato il candidato del Partito popolare e presidente uscente, Juanma Moreno, ma con 53 seggi non ha raggiunto la maggioranza assoluta fissata a 55 posti, mentre nella legislatura appena conclusa ne aveva 58. Si guarda dunque a un ruolo determinante di Vox: il partito di Santiago Abascal ha ottenuto quasi il 14% dei consensi e 15 eletti.

La debacle dei socialisti in Andalusia

La debacle in Andalusia è la quarta sconfitta di seguito subita dal Psoe alle elezioni regionali, dopo quella in Estremadura nel dicembre 2025, in Aragona a febbraio e in Castiglia e Leon a marzo. A un anno dalle politiche, previste tra la primavera e l’estate del 2027, il risultato conferma la crisi dei socialisti spagnoli, travolto da scandali di corruzione e difficoltà politiche a livello centrale, ma comunque ancora “ostinatamente” indicati come modello dal Pd, con tanto di ripetute trasferte in terra spagnola da parte della segretaria Elly Schlein.

Il vincitore Moreno: «Quello che accade qui determina anche altro»

«Quello che accade in Andalusia determina chiaramente anche altre cose», ha detto Moreno, definendo la regione «una terra molto particolare con un peso enorme». L’Andalusia è la regione più popolosa della Spagna e rappresenta circa il 18% della popolazione complessiva del Paese. In questa tornata ha registrato un’affluenza particolarmente forte, che ha raggiunto quasi il 65% e, soprattutto, 8 punti in più rispetto al 2022.

Abascal festeggia la crescita di Vox: «I popolari ascoltino gli elettori»

Abascal ha definito il risultato di Vox un «successo senza precedenti e contro ogni pronostico». Manuel Gavira, il candidato di Vox, ha sottolineato Abascal, ha reso il partito «decisivo per la quarta volta nelle ultime elezioni regionali tenutesi in Spagna». «Il risultato è che il Pp e il Psoe sono scesi, hanno perso il sostegno degli andalusi e hanno perso seggi, mentre Vox ha ottenuto più voti, più percentuale e più seggi, come in Estremadura, Aragona e Castiglia e Leon», ha ricordato ancora il leader di Vox, che ha invitato Moreno ad «ascoltare l’oltre mezzo milione di andalusi che hanno votato Vox».