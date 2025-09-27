L’Italvolley straccia la Polonia e vola in finale ai mondiali: il ct azzurro De Giorgi cerca il quinto titolo iridato

Incontrerà la Bulgaria

Gli azzurri superano 3-0 i polacchi grazie a una prestazione straordinaria. Partita combattuta ma con un grande cuore. L'allenatore insegue il record storico

Ancora una finale mondiale per l’Italvolley maschile. Battuta la Polonia 3-0 nella semifinale della competizione in corso a Pasay. Gli azzurri, campioni in carica, domani affronteranno la Bulgaria per conquistare il quinto titolo. Che per l’allenatore Fefè De Giorgi (ne ha vinti tre da giocatore e uno dalla panchina) rappresenterebbe un record assoluto nella storia di questo sport.

Non una passeggiata contro i polacchi

Nonostante il 3-0 la semifinale contro i polacchi non è stata una passeggiata. E a dirlo sono i parziali: 25-21, 25-22, 25-23. Monumentale Romanò, continuo, implacabile nonostante il muro che lo marcava. Eccezionale Michieletto, in battuta e in attacco. Lucido e perfetto Giannelli.

Porro: “Domani sarà una battaglia”

Luca Porro, schiacciatore della nazionale, subito dopo la semifinale ha detto che, “Ogni giocatore che entra cerca di farsi trovare pronto, anche portando energia, che può fare la differenza. Adesso facciamo stretching, poi ci mettiamo tutti assieme, domani sarà una battaglia come oggi, daremo sicuramente il massimo. Sappiamo che il livello è altissimo, ci sono state tante outsider, se non giochi al massimo perdi. Adesso calma, abbiamo raggiunto la finale, festeggiamo il giusto”.

La Bulgaria allenata da Blengini

C’è un italiano sulla panchina dei bulgari che ci contenderanno il quinto oro iridato: è Gianlorenzo Blengini. Una squadra ostica e solida che certamente gli azzurri non potranno sottovalutare. La squadra bulgara ha battuto la Repubblica Ceca per 3-1.

Da Pittera a Velasco, come siamo diventati grandi

L’Italvolley centrò il primo, grande risultato ai mondiali di Roma del 1978, conquistando una incredibile medaglia di argento. Poi il bronzo olimpico di Los Angeles e la grande stagione di Julio Velasco, con tre mondiali, europei, un argento olimpico e un’infinità di trofei. E proprio Julio Velasco, il grande guru della nostra pallavolo, ha dimostrato la sua grandezza portando la squadra femminile prima all’oro olimpico e poi alla vittoria nel mondiale di poche settimane fa.