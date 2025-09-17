Ladri di case, primo sgombero a Merano grazie al ddl Sicurezza: chi erano i tre abusivi

Lo Stato c'è

La polizia di Stato ha eseguito a in via Schaffer a Merano, il primo sgombero immediato di un immobile nella provincia di Bolzano. Grazie al Decreto Sicurezza”. L’immobile era occupato abusivamente da tre persone. A seguito della denuncia formalizzata dal proprietario dell’alloggio e su disposizione dell’autorità giudiziaria, il personale della Squadra Investigativa, con gli Agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di P.S. di Merano, si è recato va in Via Schaffer. Nell’immobile c’erano un cittadino italiano e due cittadini stranieri. Immediatamente i poliziotti procedevano a liberare l’immobile, intimando agli occupanti abusivi di allontanarsi.

Primo sgombero immediato nella provincia di Bolzano

L’immobile veniva così riconsegnato al legittimo proprietario. I tre abusivi sono poi stati condotti al Commissariato, per l’identificazione e per ulteriori approfondimenti. Si tratta di un cittadino italiano di 25 anni, con a carico numerosi precedenti di polizia; un cittadino marocchino di 21 anni, con a carico anch’egli numerosi precedenti, richiedente asilo. Il terzo abusivo è un cittadino marocchino di 24 anni, irregolare sul territorio dello Stato.

Sgombero a Merano grazie al ddl Sicurezza: chi erano i tre abusivi

I tre sono stati denunciati per “occupazione arbitraria di immobili”. Non solo: il cittadino marocchino più giovane è stato anche denunciato in stato di libertà per la detenzione di circa 40 grammi di hashish; mentre all’altro è stato raggiunto da “un provvedimento di espulsione; con ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale”. Una volta liberato definitivamente l’appartamento, da un ulteriore sopralluogo è uscito fuori uno zaino a ridosso della struttura. Conteneva 2,7 chili di hashish, quasi 900 grammi di marijuana e 70 grammi di cocaina, oltre a 8 mila euro in contanti e 2 bilancini di precisione.

Segnale chiaro di legalità

“Quello eseguito a Merano – dichiara il questore Giuseppe Ferrari -, è il primo sgombero immediato in provincia di Bolzano. L’operazione si è svolta in tempi rapidi e senza criticità, grazie alla professionalità degli Agenti impiegati. Si tratta di un segnale chiaro di legalità: la Polizia di Stato garantisce il diritto dei cittadini alla sicurezza e alla tutela della proprietà privata, agendo con fermezza contro situazioni di illegalità. Voglio sottolineare che questi interventi non hanno solo un significato repressivo, ma servono anche a riaffermare il principio, secondo cui il rispetto delle regole è condizione essenziale per una ordinata convivenza civile”. (Italpress)