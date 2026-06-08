Pd a picco nei sondaggi dopo la fuga delle donne e la “bomba” della patrimoniale. FdI cresce ancora

Foto: Ansa / FABIO FRUSTACI ( 5 maggio 2026 )

Il sondaggio Swg

Fratelli d’Italia cresce, il Pd cala nella settimana più difficile, quella della esplosione della “bomba” della patrimoniale lanciata nel campo largo da Avs. Sono le novità del sondaggio Swg che oggi, lunedì 8 giugno, per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto in caso di elezioni. I dati arrivano in una giornata caratterizzata dai risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative.

Il dato più interessante è il consolidamento di Fratelli d’Italia sopra il 28%, una soglia che il partito di Giorgia Meloni mantiene ormai da mesi. Rispetto alle rilevazioni di inizio primavera, FdI oscilla stabilmente tra il 28% e il 30%, confermandosi nettamente primo partito. Più complicata la situazione del Pd. Il partito di Elly Schlein, che nei mesi scorsi aveva sfiorato e in alcuni casi superato il 22,5%, torna ora al 22%, allargando nuovamente il divario con Fratelli d’Italia a oltre sei punti percentuali. Fratelli d’Italia è ampiamente il primo partito.

Nella settimana delle polemiche sulla tassa patrimoniale, che la sinistra sventola come una bandiera ideologica, e nei giorni in cui un’altra donna, Pina Picierno, annuncia l’addio al partito della Schlein, dopo la Madia, i Dem cedono lo 0,3% e ora valgono il 22%. In salita il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che cresce dello 0,1% e si attesta al 13,1%. Calo dello 0,2% per Forza Italia, ora al 7%. Stesso passo indietro per Verdi e Sinistra (6,5%) e Lega (5,6%), Futuro Nazionale al 4,8%. Più dietro Azione di Carlo Calenda (3,6%), Italia viva di Matteo Renzi (2,4%), +Europa (1,5%) e Noi Moderati (1,2%).