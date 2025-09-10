La Festa dell’Unità? No, della Volgarità. Bersani ride di “Frocia Italia” e dei manifesti su banane e Meloni

La caduta di stile

Un “selfie” con il gay e quella maglietta che riprende il simbolo di Forza Italia, trasformato in “Frocia Italia”. Sorride, Pierluigi Bersani, che alla Festa dell’Unità di Vimercate era la star della serata e si è prestato, come dimostrano le foto, a ogni tipo di volgarità, omofoba tra l’altro. Quella maglietta è frutto di una idea, per quelli del Pd divertente, di un gruppo i sostenitori del Brianza Pride, che sfilerà a Arcore il prossimo 27 settembre.

Bersani e la maglietta di “Frocia Italia” esibita alla Festa dell’Unità

“Ci fosse stato Berlusconi si sarebbe fatto una risata pure lui” dice Oscar Innanurato, presidente di Brianza Oltre l’Arcobaleno, a un quotidiano locale. “A Brescia le magliette sono piaciute un sacco – ha spiegato Innaurato – e in questi giorni ci stanno aiutando a promuovere l’evento del 27 settembre. Ringraziamo, anche senza conoscerli personalmente, gli amici del collettivo che ce le ha donate e che si distingue sempre con vignette satiriche, come successe quanto l’allora sindaco di Monza Dario Allevi negò il patrocinio al Pride”.

Diversa la reazione del consigliere regionale brianzolo di Forza Italia, Jacopo Dozio: “Quelle magliette con la scritta Frocia Italia per il gay pride ricalcando esattamente il simbolo di Forza Italia sono davvero un grave insulto al nostro Paese e una grande mancanza di rispetto nei confronti del nostro partito. Noi siamo un partito liberale, ma non possiamo assolutamente accettare che qualcuno possa prendere il logo del nostro gruppo e storpiarlo a suo piacimento. Questa è una mera e stupida provocazione perché quest’anno la sfilata del gay pride si terrà nella città del nostro fondatore Silvio Berlusconi. Esprimo tutto il mio dissenso e disgusto”.

Nota a margine, nel tripudio di volgarità, alla Festa dell’Unità di Vimercate, non mancavano neanche i cartelli di becera satira contro la Meloni, come quello con i riferimenti alle banane. Li avrà visti, Bersan? Da morire, non dalle risate, ma dalla vergogna.