Il Pnrr ha rafforzato la crescita nazionale, Foti: “Anche il Fmi promuove l’Italia”

"E' la giusta direzione"

“Dopo il riconoscimento del Commissario europeo Valdis Dombrovskis, che ha confermato come l’Italia sia sul binario giusto, e le parole della coordinatrice socialista europea Carla Tavares, che ci ha definito paese capofila nell’attuazione del Piano, arriva dal Fondo Monetario Internazionale un ulteriore importante giudizio positivo: il Pnrr ha rafforzato la crescita nazionale e contribuito al record di occupazione, confermando la solidità del percorso intrapreso”. Così il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti . “Siamo consapevoli che molto resta ancora da fare – prosegue – ma la direzione è chiara e riconosciuta anche all’estero: le riforme strutturali sono avviate e l’impegno per la crescita della nostra Nazione è concreto”.

“Mentre l’Europa e le Istituzioni internazionali lodano i risultati italiani, c’è chi in Italia, come la sinistra e i grillini, in una perenne campagna elettorale, continuano a gufare e a diffondere allarmi infondati. Fortunatamente parlano i fatti: il Pnrr, grazie al Governo Meloni, sta cambiando l’Italia”. (Italpress)