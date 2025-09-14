Guerra dei droni: Mosca sconfina anche in Romania, Kiev colpisce una raffineria vicina a Leningrado

Guerra dei droni

Dopo la Polonia un drone russo è penetrato anche nello spazio aereo della Romania, nella regione di Tulcea, al confine con l’Ucraina, fino alla cittadina di Chilia Veche. Il drone ha sconfinato di oltre 20 chilometri ed è poi scomparso dai radar degli F-16 romeni che si sono alzati in volo dalla base di Fetesti per seguirlo. Anche la Nato ha mobilitato due Eurofighter tedeschi dislocati in Romania. Il ministero della Difesa ha poi precisato che il drone non ha sorvolato zone abitate e non ha posto una minaccia.

Tusk: in Polonia allarme cessato

Il giorno prima è stata registrata la minaccia di una incursione con droni in Polonia, ha denunciato il comando militare a Varsavia. Nel pomeriggio di sabato sono stati messi in stato di elevata allerta i sistemi di difesa aerea. “A causa della minaccia dei droni russi che operano sull’Ucraina vicino al confine con la Polonia, è iniziata una operazione preventiva delle forze polacche e alleate”, aveva dichiarato il Premier Donald Tusk. L’aeroporto di Lublino è stato chiuso al traffico aereo per circa due ore, fino a quando la difesa non ha dichiarato l’allarme cessato. Ma nelle località di Swidnik e Chelm sono risuonate le sirene di allarme e in cinque distretti del Paese al confine con l’Ucraina una unità di crisi del governo ha inviato sms ai cellulari dei residenti con l’avvertimento del “pericolo di un attacco dal cielo”.

Kiev ha colpito la raffineria di Kirishi, è la seconda della Russia

Sul fronte bellico, le forze russe hanno lanciato 58 droni, tra cui 25 droni Shahed, Gerbera e altri tipi, e un missile balistico Iskander-M/KN-23, provenienti da Kursk, Bryansk, Millerovo e Primorsko-Akhtarsk. Lo ha riferito questa mattina l’Aeronautica militare Ucraina nel suo rapporto giornaliero sugli attacchi notturni. Secondo questa fonte, 52 droni sono stati abbattuti o disattivati dalle difese aeree “nel nord, sud, est e centro” dell’Ucraina, e sei droni hanno colpito tre siti.

Nella controffensiva di Kiev, i droni ucraini hanno attaccato nella notte la raffineria di petrolio di Kirishi nell’oblast di Leningrado, in Russia. La raffineria di Kirishi è una delle più grandi della Russia e ha una capacità di lavorazione di oltre 17 milioni di tonnellate di petrolio all’anno. La difesa aerea russa ha intercettato tre droni e rottami di uno di questi sono caduti sul sito della raffineria, provocando un incendio. Le fiamme sono state domate e non ci sarebbero state vittime.