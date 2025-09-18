Genova, bambino di 7 anni precipita dalla finestra della scuola: lotta per la vita. Ci sarebbe un testimone. Valditara segue il caso

Choc tra i banchi

Il piccolo, rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una finestra dell'istituto elementare, trasportato in elicottero all'ospedale Gaslini si trova in rianimazione con prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero gravi

È successo ancora una volta, questa volta a Genova, dove un bambino di 7 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla finestra della scuola primaria De Amicis. Il dramma si consuma intorno a mezzogiorno di oggi, nel quartiere genovese di Voltri, precisamente in Vicolo Nicolò da Corte. Il piccolo ha fatto un volo di circa sei metri. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con due ambulanze di Croce Verde Praese e Croce Rossa Ponente, oltre all’automedica Golf 1 del 118. Il bambino è stato immediatamente trasportato in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini dove è arrivato in codice rosso. Per consentire all’elicottero di atterrare in sicurezza è stato chiuso il casello autostradale di Genova Pra’ in entrambi le direzioni.

Un intervento tempestivo che comunque non attenua la portata della drammaticità della situazione. Il piccolo, infatti, attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Gaslini di Genova, resta in prognosi riservata. Intanto però, dal nosocomio fanno sapere che le conseguenze per la caduta sono gravissime. Del resto, il bambino è stato intubato e trasportato in elicottero in ospedale. Nel frattempo, le indagini sul caso scattate nell’immediato, proseguono con rilievi, riscontri e audizione di possibili testimonianze in merito al tragico accaduto.

Un testimone avrebbe assistito alla caduta

La polizia di Stato in queste ore sta lavorando alacremente alla ricostruzione della dinamica di quanto è successo. Un testimone, peraltro, che avrebbe assistito alla terribile scena, potrebbe rivelarsi utile a tal fine. Intanto, anche la politica, fa sentire la sua presenza: l’assessore comunale alla scuola, Rita Bruzzone, si è subito recata nell’edificio scolastico dove è avvenuto l’incidente. Al netto di quanto quanto sta accadendo e di quanto predisposto nell’imminenza del tragico avvenimento, resta il fatto che il bambino – dopo un volo di circa sei metri – è ricoverato in codice rosso. E che le sue condizioni sono considerate molto gravi.

Il ministro Valditara segue il caso da vicino

«Seguo con grande apprensione quanto accaduto oggi in una scuola di Genova. In questo momento il mio pensiero é rivolto innanzitutto a lui e alla sua famiglia. Un sentito ringraziamento ai soccorritori e ai medici per il pronto intervento. Sarà necessario fare rapidamente chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto». Lo dichiara il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Su indicazione del ministro, peraltro, il direttore dell’ufficio scolastico regionale disporrà a breve una ispezione per fare piena luce sulle dinamiche della drammatica vicenda.