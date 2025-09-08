Così parlava De Luca: “Fico, detto il Moscio, è una mezza pippa: lui, Di Maio e Di Battista, falsi come Giuda”

Il video del 2016

Il giorno dopo l’incoronazione di Roberto Fico come candidato alla presidenza della Regione Campania, nell’ambito dell’operazione “scambisti”, con il figlio di De Luca alla segreteria regionale del Pd e il grillino messo in campo per le urne, basta fare un semplice “clic” su google, digitando De Luca+Fico per scoprire cosa diceva il governatore del suo possibile successore. Non che fosse un mistero, per carità, visto che fino a pochi giorni fa lo tacciava di “nullismo”, ma risentire gli sfoghi dello “sceriffo”, risalenti a dieci anni fa, quando si scagliava contro i grillini come se fossero la peggiore minaccia per il Paese, fa davvero sorridere. Anche alla luce delle umiliazioni che sta già subendo l’ex presidente della Camera sul programma. De Luca accomunava Fico a Di Maio e Di Battista, il “Moscio”, il “Chierichetto” e il “Gallo Cedrone”: ‘Hanno una cosa in comune: sono tre mezze pippe! Possono questi tre soggetti, che si odiano tra di loro, falsi come Giuda, avere in mano l’Italia?”. La domanda sorge spontanea: il “Moscio” è in grado di guidare la Regione Campania?

