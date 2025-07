Campania, la “furbata” segreta di Fico: il Reddito regionale di cittadinanza. Se De Luca lo lascia candidare…

Le Regionali

In attesa che il presidente uscente Vincenzo De Luca sciolga la sua pregiudiziale sulla candidatura del grillino Roberto Fico, ammesso che lo faccia, l’ex presidente della Camera pensa alla misura che ha fatto la fortuna dei grillini sin dagli albori del Movimento Cinque Stelle: il Reddito di cittadinanza, convertito alle esigenze della Regione Campania.

Fico e l’idea di un Reddito regionale di cittadinanza in Campania

Dunque, il Reddito di cittadinanza regionale, soldi a pioggia su nullafacenti e disoccupati volontari pronti a votarlo in cambio del sussidio più odioso, che peraltro aveva bloccato la crescita dell’occupazione in Italia fino all’arrivo del governo Meloni. Nel programma elettorale di Fico, o almeno negli appunti a penna presi dal grillino in attesa che si sciolga la riserva del “governatore” sul suo nome, secondo la testata “Stylo24″ ci sarebbe il sostegno al reddito. “In cima, una misura destinata a far discutere: l’introduzione di un Reddito minimo regionale, provvedimento mai messo in discussione in consiglio regionale, benché vi fosse la proposta di legge presentata dal consigliere del M5s, Gennaro Saiello. Un provvedimento pensato per raccogliere il testimone politico del Reddito di cittadinanza, abolito dal governo Meloni e sostituito con strumenti più selettivi, destinati solo a determinate categorie effettivamente bisognose che esclude le persone «occupabili». L’idea di Fico era semplice quanto efficace: parlare direttamente agli ex percettori, ai tanti rimasti esclusi dalle nuove misure, offrendo loro una prospettiva concreta di sostegno economico. Una promessa capace di attrarre consenso soprattutto nei quartieri popolari, dove il disagio sociale è profondo e il legame con il vecchio RdC resta forte, territori dove il movimento arrivò a cifre incredibili di voti”, scrive la testata diretta da Simone Di Meo.

Ieri a complicare la vita a Fico era arrivata l’ennesima bordata del venerdì di Vincenzo De Luca che, nella sua consueta diretta social, ne ha per tutti, compresi Ricci e Decaro. Ma non le manda a dire soprattutto a Conte: “Qual è la Regione dove i Cinque stelle non hanno fatto nulla negli ultimi 10 dieci anni? La Campania. E quale regione offriamo ai Cinque stelle? La Campania”. Parole pesanti che non devono essere passate inosservate al leader M5s. E neanche a Fico.