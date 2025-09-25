“Biden è una penna automatica”, Trump sostituisce l’immagine dell’ex presidente democratico alla Casa Bianca (video)

L'ennesimo scherzo

Che a Donald Trump piaccia scherzare è un fatto ben noto. L’ha dimostrato anche un mese fa salendo sul tetto della Casa Bianca per una passeggiata informale e scherzando con i giornalisti. Quando gli è stato chiesto cosa stesse facendo ha risposto: “Sto costruendo missili nucleari”. Insomma, il presidente americano si fa beffe del politicamente corretto, del perbenismo e del protocollo sfruttando pienamente la libertà d’espressione. Stavolta nel mirino delle sue burle è finito l’ex presidente democratico Joe Biden, il cui ritratto alla Casa Bianca è stato sostituito da una penna automatica. Un modo come un altro per sottintendere che il suo avversario non fosse capace di agire autonomamente, soprattutto quando si trovava alla guida del Paese.

Ma le prese in giro di Trump verso Biden e i democratici in generale sono ormai diventate ordinarie. In passato, The Donald aveva soprannominato il suo avversario come “Sleepy Joe”, ossia Joe il dormiente. Un diminutivo che in effetti calza a pennello, viste tutte le gaffe e le figuracce che Biden ha collezionato in diretta televisiva e in tutto il mondo. A differenza dei democratici, che l’hanno dipinto sempre come il peggiore dei mostri, Trump ha dimostrato più volte di saper stare al gioco: anche nei momenti in cui le offese hanno toccato milioni dei suoi sostenitori.

Prima delle elezioni del 5 novembre 2024, Biden ha definito gli elettori repubblicani come “immondizia“. Una frase che non ha portato acqua al suo mulino e che di certo non ha aiutato la sua posizione già a rischio. Poco tempo dopo, per sdrammatizzare, Donald Trump è salito su un camion dell’immondizia vestito da spazzino e riferendo ai giornalisti che “250 milioni di americani non sono spazzatura”. Una trovata autoironica per ricordare al suo avversario che le persone vanno rispettate, indipendentemente dalle divergenze elettorali.