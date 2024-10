Biden: “Sostenitori di Trump? Spazzatura”. E Donald lo svilisce (ancora una volta) salendo sul camion dei rifiuti

Democratici di nome non di fatto. Il Presidente americano Joe Biden ha pensato bene di chiudere la campagna elettorale per Kamala Harris insultando i sostenitori di Donald Trump, definendoli “spazzatura”. Peccato per lui che il tycoon è riuscito a ridicolizza nuovamente l’offesa, girando a suo vantaggio l’uscita dei rivali. Come? Salendo su un camion della spazzatura con il suo nome stampato sopra il veicolo (anche il celebre motto “Make America Great Again” albeggia a caratteri cubitali sul furgone). Secondo quanto riportato dall’Agi, Harris in questo ultimo scampolo dovrà correggere la propria comunicazione, specialmente ora che Biden si è lasciato andare in una delle sue famigerate e anti-popolari gaffe.

Le offese di Biden e la replica di Trump: “Ti piace il mio camion?”

“Ti piace il mio camion della spazzatura? Questo camion è in onore di Kamala e Joe Biden” ha detto Trump, ridicolizzando gli insulti ricevuti. Non è mancata anche una punzecchiatura nei confronti della vicepresidente, ora in corsa come sostituto dei dem alla Casa Bianca. Durante il suo comizio a Green Bay, Donald Trump ha spiegato che «non puoi essere Presidente se odi il popolo americano, cosa che credo facciano», impartendo così una lezione di cittadinanza agli osservatori. Mentre parlava delle offese di Biden, il tycoon indossava ancora l’indumento ad alta visibilità in dotazione agli spazzini, probabilmente per rimarcare il concetto.

L’idea geniale dello staff di Donald Trump

Dopo il terremoto mediatico dovuto alle parole di Biden, lo staff repubblicano si è attivato per trovare un camion della spazzatura, con le finalità di allestirlo nel modo adeguato per consentire a Trump di replicare e “proteggere” adeguatamente i suoi elettori.