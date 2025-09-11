Armi e droga, rapper traditi dai video su youtube: arrestato Baby Gang, indagato Simba La Rue

Blitz dei carabinieri

È stato arrestato all’alba in un hotel di Milano Zaccaria Mouhib, il trapper in arte Baby Gang. Il giovane, con precedenti, è finito in manette dopo una perquisizione nella stanza d’albergo in cui alloggiava a Milano, dopo un’esibizione al concerto di Emis Killa. L’operazione dei carabinieri è avvenuta nell’ambito di un’indagine più ampia coordinata dalla procura di Lecco.

I carabinieri di Lecco hanno sgominato un’organizzazione dedita al traffico di droga e armi, con un blitz in corso da questa mattina. Nella stessa indagine con Baby Gang è coinvolto l’amico e collega artista Mohamed Lamine Saida attualmente detenuto per scontare alcune pene.. Durante l’operazione coordinata dalla procura di Lecco sono state arrestate quattro persone tra loro imparentate e con passaporto macedone, residenti in Valsassina, con l’accusa di concorso in detenzione e porto illegale di armi da fuoco comuni e da guerra e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, per un giro d’affari non inferiore ai 12mila euro al mese.

Quei video con il mitra Ak-47

Tra gli arrestati Hetem Zilbehar, 50 anni, suo figlio Hetem Mevljudin, 23 anni, suo cognato Dali Rasim, 42 anni. Nel corso delle indagini era gia’ stato arrestato e si trova in carcere dallo scorso febbraio anche il figlio Hetem Mevljan, fermato con 22 dosi di cocaina e due pistole risultate rubate e utilizzate in altri episodi delittuosi, tra i quali la sparatoria di Corso Como a Milano avvenuta nel luglio 2022, per la quale è stato condannato anche Baby Gang.

I trapper Baby Gang e Simba La Rue avrebbero girato “alcuni video musicali” con un “fucile mitragliatore d’assalto di derivazione AK47” di fabbricazione sovietica “ex cecoslovacca”, perfettamente funzionante.

È quanto emerge dall’inchiesta della Procura di Lecco per armi e droga che ha portato al nuovo arresto in flagranza in un hotel di Milano del rapper 24enne Zaccaria Mouhib e iscrivere sul registro degli indagati l’amico e collega artista Mohamed Lamine Saida, nome d’arte Simba La Rue. Il rapper tunisino è attualmente detenuto per scontare alcune pene. Il mitragliatore e le relative munizioni sono state trovate dai carabinieri della Compagnia di Lecco in possesso di uno degli altri 4 arrestati della famiglia di origine macedone Hetem nell’inchiesta iniziata a gennaio 2024.

Successivamente riscontrato come l’arma sia stata utilizzata per girare i videoclip dei due musicisti. Baby Gang è stato arrestato nella notte in flagranza dai carabinieri di Lecco e Milano per detenzione di arma clandestina e ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa in un hotel del capoluogo lombardo dopo aver preso parte a un concerto del rapper Emis Killa. Per questo reato procederà la Procura di Milano che chiederà al gip di disporre la custodia cautelare in carcere. Durante le perquisizioni disposte questa mattina all’alba dalla Procura di Lecco, a casa del 24enne a Calolziocorte, sono state trovare nascoste altre due “pistole clandestine”.