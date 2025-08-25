Torino ospita la Vuelta, ma il giro di Spagna ha una falsa partenza: rubate 18 biciclette dei corridori

La corsa spagnola

Il furto nella notte al team del campione e leader della corsa iberica. La squadra è potuta ripartire grazie alle bici di scorta

Brutto episodio a margine della Vuelta, la classica spagnola che quest’anno è partita dal Piemonte: a Torino sono state rubate 18 biciclette del team Visma-Lease a Bike, maglia rossa della corsa con Jonas Vingegaard. Il danno stimato è di circa 400mila euro.

Il furto nella notte

Le bici di marca Cervelo, per un valore stimato in 400mila euro, sono state trafugate da un furgone davanti al Novotel di Corso Giulio Cesare e tre sono state ritrovate al mattino in un campo vicino, hanno riferito i media spagnoli. “Il furgone dei nostri meccanici è stato scassinato e diverse bici sono state rubate“, ha denunciato il team su X, “i nostri meccanici stanno lavorando duramente per garantire che la squadra sia completamente preparata per la terza tappa. La polizia ha avviato un’indagine sull’incidente”.

L’episodio si era verificato anche al Tour

Fortunatamente il team disponeva di un’adeguata riserva di bici e quindi non ha avuto problemi in vista della partenza della terza e ultima tappa italiana della Vuelta di 134 chilometri da San Maurizio Canavese, nel Torinese, a Ceres, nelle valli di Lanzo. A luglio c’era stato il furto di 11 bici da corsa dal camion-officina del team Covidis al Tour de France, tra la prima e la seconda tappa, per un valore superiore ai 100.000 euro. Dopo un paio di giorni la polizia le aveva ritrovate vicino a Lille e riconsegnate al team.

Acquisite le immagini della sorveglianza

Il Reparto Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Torino ha acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza del Novotel di corso Giulio Cesare. Da una prima ricostruzione dei militari dell’Arma, gli autori del furto hanno scavalcato la recinzione dell’albergo, asportando poi le bici, dal valore di alcune centinaia di migliaia di euro, da un camion officina. Tre bici sono poi state ritrovate in un campo vicino all’hotel.