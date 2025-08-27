Terrore a Minneapolis, strage in una scuola cattolica, 2 bambini morti e 20 feriti: l’assalitore si è ucciso

Escluse la matrice religiosa

L'attentato alla Scuola dell'Annunciazione in una delle città più violente degli Stati Uniti. Il numero die bambini ricoverati è salito a dieci

Vi sarebbero due bambini morti e almeno 20 persone ferite a seguito della sparatoria avvenuta alla Annunciation Catholic School di Minneapolis, istituto che accoglie bambini dall’asilo fino all’ottavo anno di scuola. Secondo quanto riferisce la Cnn l’attentatore si sarebbe suicidato. Per il momento gli investigatori americani hanno escluso ipotesi di terrorismo religioso alla base dell’atto, come era sembrato all’inizio per la scelta di un istituto di formazione cattolica. L’uomo che ha aperto il fuoco nella scuola dell’Annunciazione era armato di fucile e vestito di nero.

L’attentato alla scuola cattolica

La sparatoria è avvenuta nella scuola cattolica dell’Annunciazione dove hanno perso la vita due bambini: il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha condannato l’attacco definendolo “ un orribile atto di violenza “. Dieci i bambini ricoverati dopo l’atto criminale.

Il terrore dei genitori e dei bambini

Le riprese della WCCO, affiliata alla CNN sono piuttosto eloquenti e mostrano persone sconvolte che si abbracciano, piangono e si stringono la mano mentre aspettano di riunirsi ai propri figli. Tante le scene di commozione e di paura dopo la sparatoria.

Muderapolis

Minneapolis è stata soprannominata “Murderapolis” a causa di un precedente aumento del tasso di omicidi, anche se ora non è più considerata una delle città più pericolose d’America, ma un tasso di omicidi ancora elevato ne sottolinea il problema evidente. Il tasso di criminalità è sempre stato piuttosto alto specialmente nel quartiere Northside, una zona che risente dell’influenza e della sovranità della criminalità.

Trump: “Preghiamo per le vittime”

Il Presidente americano Donald Trump ha dichiarato in un post su Truth Social di essere stato “completamente informato sulla tragica sparatoria” di Minneapolis e ha aggiunto che “l’FBI è intervenuta rapidamente ed è già sul posto”. Il presidente ha scritto che la “Casa Bianca continuerà a monitorare questa terribile situazione. Unitevi a me nella preghiera per tutti i soggetti coinvolti”.