La Francia si riscopre cattolica: l’86% ama papa Leone XIV, apprezzato per la sua sobrietà

Il sondaggio de le Figaro

I transalpini gradiscono molto la figura del nuovo Pontefice e ne apprezzano lo stile. Possibile un viaggio oltralpe da parte di Prevost in tempi brevi. Aumenta il numero dei battezzati

La Francia si riscopre cattolica. Leone XIV, il papa americano eletto l’8 maggio 2025 al posto di Francesco, sta già conquistando i “cugini”. A quasi cento giorni dall’inizio del suo pontificato e alla vigilia, sabato sera, dell’incontro a Roma con un milione di giovani in programma per il Giubileo, un sondaggio Odoxa per Le Figaro mostra già la popolarità del nuovo capo della Chiesa cattolica in terra gallica.

I risultati del sondaggio: la Francia e il Papa

L’86% dei francesi ha una buona opinione del Papa, il 98% tra i cattolici praticanti e il 76% tra i non credenti. Gode di un buon riscontro anche tra i giovani francesi: il 77% di opinione favorevole è tra gli under 25 e l’81% tra i 25-34. Allo stesso periodo del suo pontificato, anche Francesco godeva di una buona opinione tra l’85% dei francesi, un dato che è peggiorato nel corso degli anni.

Amato per la sua discrezione

Dal sondaggio emerge un aspetto importante del gradimento transalpino per il Pontefice americano. L’82% dimostra di apprezzare, “la sobrietà e la discrezione mediatica” del nuovo Papa, in controtendenza con l’attitudine social del suo predecessore. Non è escluso che Prevost effettui presto un viaggio a Parigi.

Nonostante Macron, i francesi sono ancora credenti

Nonostante la laicizzazione imposta da Emanuel Macron e del governo Bayrou, che vuole addirittura cancellare la Pasquetta dalle festività, i francesi dimostrano ancora di essere credenti. In un Paese che certamente ha tradizione di laicismo, dalla nascita dell’illuminismo a Napoleone, ma che conserva anche le tracce di una tradizione identitaria straordinaria. E il nuovo vicario di Cristo sembra ricambiare, al punto che di recente ha voluto mandare un messaggio agli scout riunitisi a Jambville sul rapporto tra uomo e ambiente. Il Capo dello Stato francese ebbe un rapporto non troppo idiliaco con Bergoglio, con veri e propri incidenti diplomatici e con l’accusa, da parte del Vaticano, di blasfemia per la raffigurazione gender dell’Ultima Cena alle Olimpiadi di Parigi.

Un Paese che riscopre le sue radici tra immigrati e laici

La Francia ha una tradizione cattolica che ha pochi eguali. Basti pensare che è stata l’unica Nazione ad essere sede papale (Avignone), oltre Roma. E’ il Paese di Giovanna d’Arco. E, nonostante tutto, i battesimi sono cresciuti esponenzialmente. Nel 2002 furono in tutto 4mila mentre quest’anno, solo alla vigilia di Pasqua sono state battezzate diecimila persone.

I cattolici transalpini sono 47 milioni. La Nazione vive una conflittualità tra l’immigrazione e una presenza di francesi naturalizzati di terza generazione che contestano i vecchi modelli di integrazione. E che vogliono riscoprire un’identità oltre il laicismo esasperato di Monsieur Le Presidente.