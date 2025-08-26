Giornata mondiale del cane, anche la politica festeggia Fido. La Russa: “È parte integrante delle nostre famiglie”

Si celebra da 21 anni

Dalla seconda carica dello Stato a Salvini, ad Urso e Brambilla tanti ricordano l'importanza dell'amico a quattro zampe che riempie la vita di ben nove milioni di italiani

Si celebra oggi la giornata mondiale del cane. L’amico a quattro zampe che fa parte di un numero impressionante di famiglie. Nove milioni sono gli italiani che possiedono un cane. Una presenza diventata abitudinale e familiare come hanno ricordato tanti esponenti istituzionali.

Come riportato nel Rapporto Assalco-Zoomark 2025, si stimano in circa 9 milioni i proprietari di cani in Italia nel 2024, con una netta crescita degli esemplari di piccola taglia, ormai protagonisti della sfera domestica e affettiva delle famiglie. I cani hanno superato il ruolo tradizionale di semplici animali da compagnia: sono complici discreti ma costanti, capaci di accompagnare le persone nella vita di tutti i giorni, anche al lavoro, e di incidere positivamente sull’equilibrio familiare. L’intera società trae beneficio dalla presenza dei cani. Oltre all’importante contributo offerto dalle unità cinofile delle forze dell’ordine e da quelle di soccorso presenti ad esempio sulle spiagge e in montagna, i cani sono sempre più coinvolti nella tutela del territorio e della salute pubblica. Tra i casi più recenti ci sono i cani specializzati nella ricerca di sostanze acceleranti negli incendi dolosi, i “tartadogs” a supporto della biodiversità marina, i cani addestrati a identificare casi di peste suina e la Xylella.

La Russa: “I cani sono parte integrante della nostra vita”

Molti i politici che hanno voluto dedicare un pensiero al migliore amico dell’uomo, dai ministri Adolfo Urso e Matteo Salvini a Michela Brambilla. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha voluto rendere omaggio ai cani con un messaggio sui social: “Nella Giornata Mondiale del Cane celebriamo i nostri amici a quattro zampe che molto spesso sono parte integrante della nostra vita e della nostra famiglia. Solo pochi mesi fa, il Senato della Repubblica ha approvato una legge che rafforza la tutela penale contro i reati verso gli animali. Un ulteriore passo di civiltà, nel segno del rispetto e della dignità” scrive la seconda carica dello Stato.