Dietro la strage di Minneapolis: Robin Westman, il trans che odiava i cattolici e sognava di uccidere Trump

America sconvolta

Il direttore dell'Fbi, Kash Patel, ha annunciato su X che l'attacco alla scuola cattolica di Minneapolis, Minnesota, verra' considerato nelle indagini come "terrorismo domestico e crimine d'odio verso i cattolici"

La strage di Minneapolis firmata dal 23enne trans Robin Westman ha sconvolto l’America woke. Il cecchino che ha ucciso a colpi di fucile due bambini morti e ne ha feriti altri 17, in una scuola cattolica durante la messa, non era un terrorista islamico che ha fatto irruzione al grido di Allah Akbar. Ipotesi che, a caldo, in tanti avevano ipotizzato. Non è stato neppure un suprematista bianco, come si supponeva come ipotesi alternativa. Stavolta, c’era invece un insospettabile ragazzo trans, che covava un odio profondo per i cattolici, per i bambini e per Donald Trump.

La notizia che sconvolge i parametri delle notizie date quasi col pilota automatico è stata scandita nella notte dalle agenzie con arida chiarezza. Robin Westman, il 23enne che ieri ha sparato nella chiesa della Annunciation Catholic School, uccidendo due bambini e ferendone altri 14, oltre a tre anziani, sfuggiva agli schemi.

A 17 anni, Westman aveva chiesto l’autorizzazione di cambiare il nome da Robert a Robin, che negli Stati Uniti è sia maschile che femminile, formalizzando il suo percorso trans.

Il giovane si era diplomato nella stessa scuola nel 2017. La madre dell’attentatore aveva lavorato nella scuola dal 2016 al 2021. Il tiratore, che non aveva precedenti penali, si è tolto la vita dopo la sparatoria.

Westman, armato di un fucile da caccia e una pistola, acquistati di recente in modo legale, aveva chiuso con delle assi di legno le uscite della chiesa, per creare una vera e propria trappola per le sue vittime. L’Fbi, che sta indagando sulla sparatoria come un ”atto di terrorismo interno e crimini di odio contro i cattolici” ritiene che il giovane abbia agito da solo. Gli inquirenti stanno anche esaminando un manifesto con “scritte inquietanti” che Westman aveva pubblicato su Youtube per comprendere il movente del suo gesto.

Westman ha scritto messaggi deliranti sui caricatori delle sue armi tra cui uno che recitava “Uccidi Donald Trump”. Le immagini sono apparse nel video manifesto pubblicato su Youtube più o meno alla stessa ora della sparatoria a Minneapolis. Il filmato è stato rimosso dall’Fbi che lo sta analizzando. In altri: “Dov’è il tuo Dio?”. Con riferimento alla strage che sarebbe andato a compiere.