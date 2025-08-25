Edicola SOSTIENICI

Bonazzoli

Il ministro al Meeting

Calcio e diritti tv, Abodi: “Da settembre novità”. Sul tavolo anche la proposta del campionato gratis sulla Rai

Il lodo di Aurelio De Laurentiis, con la serie A a sedici squadre e gli incontri trasmessi gratuitamente su Rai e Mediaset, potrebbe essere preso in seria considerazione

Cronaca - di Stefania Gabrieli - 25 Agosto 2025 alle 17:20

La questione dei diritti tv legata al calcio potrebbe conoscere già nel mese prossimo delle novità. Lo ha annunciato al Meeting di Rimini il ministro dello sport, Andrea Abodi. E tra le ipotesi spunta quella lanciata dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, di trasmettere le partite in chiaro sulla Rai o su Mediaset.

“Stiamo ultimando il confronto sui diritti “

Abodi ha detto parlando a Rimini che, “Stiamo ultimando il confronto, nel mese di settembre verrà presentato ufficialmente un piano e svanirà l’equivoco. Questo vuol dire semplicemente l’inizio di un percorso, perché si tratta di un disegno di legge delega che avrà un suo iter e consentirà a tutti di dare un contributo, fermo restando che noi abbiamo un’idea per le nuove regole sulla gestione dei diritti audiovisivi nel calcio e la mutualità di sistema, collegata anche al miglioramento delle infrastrutture”.

Ogni anno un miliardo alle squadre di A

Complessivamente, la Serie A nella stagione 2024/25 distribuirà circa un miliardo di euro netti ai club, cifra già depurata del valore del paracadute (i soldi che vengono dati alle tre squadre che retrocedono in B) e dei versamenti in mutualità alle leghe inferiori, secondo le stime di Calcio e Finanza. Ma il sistema è in crisi ed ecco avanzare la proposta del vulcanico presidente del Napoli. L’anno scorso l’Inter ha incassato 82 milioni di euro e il Monza, ultimo in classifica, 25.

Il lodo De Laurentiis

De Laurentiis propone partite visibili in chiaro su Rai e Mediaset, “togliendo il tetto pubblicitario alla tv pubblica. Gli italiani sarebbero felicissimi di poter vedere tutte le partite gratuitamente e lo share andrebbe alle stelle“, ha detto il patron azzurro. Per il quale, la pubblicità incassata da questi eventi avrebbe un valore enorme e consentirebbe alle stesse squadre di guadagnare di più. De Laurentiis vuole anche il ritorno delle serie A a sedici squadre, come avveniva fino agli anni Ottanta. “Un torneo a 16 squadre eviterebbe anche quei match con poche migliaia di spettatori in tv che indeboliscono la credibilità commerciale del nostro calcio. Molti sostengono che così incasseremmo di meno, ma non è vero, perché aumenterebbe il valore delle altre partite“.

 

 

 

