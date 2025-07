Incubo finito: ritrovata in Tunisia Valentina Greco, scomparsa da dieci giorni. “Era svenuta nell’armadio”

Annuncio della Farnesina

L’incubo della famiglia è finito stasera, dopo il tramonto: Valentina Greco è stata ritrovata e sta bene. L’ambasciata d’Italia a Tunisi, grazie alla eccellente collaborazione con le autorità tunisine, è riuscita a ritrovare la cittadina italiana che aveva interrotto i contatti con la sua famiglia da alcuni giorni. Sono in corso verifiche mediche, ma le apparenti condizioni della connazionale non desterebbero al momento particolari preoccupazioni. La famiglia è stata avvertita e ogni ulteriore informazione verrà offerta dalla famiglia stessa. Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha fatto una telefonata di cortesia alla madre della connazionale per informarla.

Valentina Greco, 42enne di Cagliari, da circa tre anni vive a Sidi Bou Said, la città degli artisti a pochi chilometri da Tunisi, dove lavorava da casa come freelance. Dal 9 luglio la famiglia non aveva più sue notizie.

La madre di Valentina Greco: “Era svenuta nell’armadio di casa”

”Bisogna fidarsi delle madri, io insistevo perché cercassero dentro casa – spiega la mamma all’Adnkronos -. Anni fa aveva avuto un’embolia ed era svenuta dentro casa. Coi gatti lì non poteva essersi allontanata e sentivo che potesse essere capitato qualcosa in casa”. Prima che venisse trasportata in ospedale Valentina Greco ha spiegato alla madre ciò che è successo. ‘‘Stava pulendo l’armadio, è svenuta ed è rimasta lì dentro. Mi ha detto che si sentiva ancora male e la stavano portando in ospedale, ma ero troppo contenta di sentirla”. Le indagini per la sua scomparsa andavano in tutte le direzioni, ma Roberta Murru aveva le sue sensazioni e insiste: ”Bisogna fidarsi delle madri, io me lo sentivo che poteva essere successo qualcosa in casa legato ai suoi problemi di salute”.