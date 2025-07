I favolosi 95 anni di Clint Eastwood: cibo sano, sport e meditazione. E quella strategia radicale: «Non faccio entrare il vecchio»

La star si è preparato per tempo alla terza età: alimentazione controllata e sport sono sempre stati nella sua vita. Anche se gli allenamenti servivano a espiare un "peccato" anti-salutista: l'alcol

Clint Eastwood ha 95 anni, ma ancora recita e dirige film. La sua lucidità mentale è eccezionale e a quanto pare è merito del suo stile di vita sano. Nel corso della sua carriera, la star americana ha collezionato molti premi prestigiosi, tra cui cinque Oscar, sei Golden globe e tre David di Donatello. Eppure, oltre che della sua carriera, negli ultimi anni si parla molto della sua forma fisica: per molti è un mistero, ma per lui è una semplice strategia per conservare le forze vitali.

Shawn Levy, noto come il biografo delle star, ha parlato della dieta e della routine di Eastwood nel libro intitolato “Clint: The Man and The Movies”, pubblicato all’inizio di luglio. Lo scrittore ha descritto l’attore come un uomo “brusco, schietto e solido come il suo nome, una stella della vecchia scuola e uno dei registi più affermati del suo tempo, un uomo di roccia, di ferro e di forza bruta”. Eastwood, ha rivelato, segue una dieta povera di grassi, pratica regolarmente esercizio fisico a basso impatto e meditazione trascendentale. È stato poi lo stesso attore, qualche tempo, a raccontare quale sia l’attitudine mentale che gli consente di apparire e vivere come se fosse molto più giovane. «Non faccio entrare il vecchio», disse, con un’immagine fulminante che fu ripresa dalla stampa di tutto il mondo.

I 95 anni di Clint Eastwood: lo stile di vita sano a partire dalla dieta

Secondo Levy, la dieta di Clint Eastowood ha radici profonde innestate negli anni ’50, “quando germogli di erba medica e yogurt erano considerati esotici”. Il metodo nutrizionale dall’attore si basa sulla regola del 90/10: nel 90% delle volte si compiono scelte alimentari consapevoli, mentre nel restante 10% si scelgono cibi che nella dieta sana andrebbero evitati. Gli alimenti salubri prediletti dall’attore sono salmone, pollo, verdure a foglia verde scuro, broccoli e asparagi, oltre all’assunzione limitata di carboidrati.

Clint Eastwood e l’allenamento sin dalla giovane età

Sin da giovane, Clint Eastwood ha confessato di aver iniziato ad allenarsi perché amava bere la birra. Dunque, per smaltire l’alcol, si dedicava all’attività fisica quattro volte a settimana per due o tre ore e poi per un giorno soltanto un’ora, senza però concedersi giorni di riposo.