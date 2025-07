Hulk Hogan celebrato da Trump: “Era un Maga”. Il video di quando ribaltò Andrè “The Giant”: 2,36 di altezza per 260 kg

La morte del wrestler

Hulk Hogan, morto oggi a 71 anni, ha scritto la storia del wrestling diventando un idolo anche in Italia per gli appassionati della disciplina tra sport e spettacolo. La lunghissima carriera della superstar americana, sbarcata sui teleschermi italiani quando il wrestling veniva trasmesso come ‘catch’ sulle tv locali, è scandita da una serie di tappe memorabili. Un posto speciale nell’archivio merita l’impresa che Hogan ha compiuto il 23 marzo 1987, nell’incontro con Andre The Giant durante Wrestlemania III.

Nel match, Hogan riuscì a sollevare l’avversario – 2,36 di altezza per oltre 240 chili di peso – e a completare una body slam. Anche per chi considera il wrestling ‘finto’, il gesto di Hogan – che vinse il match conquistando il titolo mondiale – rientra va considerato un capolavoro di forza e tecnica.

Morte di Hulk Hogan, il ricordo di Trump

“Oggi abbiamo perso un grande amico, “the Hulkster”, Hulk Hogan era Maga fino in fondo duro, intelligente ma anche con un grandissimo cuore”. Così Donald Trump ricorda su Truth Post il campione di wrestling professionistico, facendo riferimento “all’emozionante discorso” pronunciato alla convention repubblicana dello scorso anno a sostegno della sua candidatura.

“Aveva fan in tutto il mondo, e l’impatto culturale che aveva era straordinario”, aggiunge il presidente americano che rivolge le condoglianze alla moglie Sky e alla famiglia. “Hulk Hogan ci mancherai tantissimo”, conclude Trump.

Il video dello storico combattimento contro Andre “The Giant”