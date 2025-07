Expo Osaka, il padiglione Italia è il più visitato. Musumeci: “Motivo di orgoglio. Qui fantasia, creatività e tenacia trovano una sintesi autentica”

Il Mare al primo posto

Una delegazione della Federazione del Mare, in missione presso l’Expo Universale 2025, è stata invitata a partecipare a un incontro dedicato ai cluster marittimi

“Il padiglione Italia è il più visitato all’Expo, questo è un motivo di orgoglio. Significa che la fantasia, la creatività, la tenacia, la visione di noi italiani trova in questo padiglione una sintesi autentica”. Così il ministro delle politiche del mare Nello Musumeci intervenendo all’Expo di Osaka, in Giappone, a un incontro sul Mare. Orgogliosi anche – ha aggiunto – “di avere scelto l’ambasciatore Vattani come co-commissario organizzatore di una struttura che consente di presentare una Italia in miniatura. Ma che costruisce uno stimolo perché l’Italia possa essere visitata nella sua dimensione e nella sua eterogenea e composita realtà”.

Musumeci: il nostro padiglione il più visitato

“Non si può parlare di Italia se non si parla di mare, è sempre stato un binomio perfetto”, ha ricordato il ministro di Fratelli d’Italia. “Il presidente Meloni ha voluto concentrare in una struttura ministeriale un momento di sintesi e coordinamento in attesa di processi evolutivi. Il ,are diventa il terreno su cui si può giocare una bella partita, insidiosa, ricca di incognite e di sfide e le sfide sono sempre pericolose, come tute le medaglie hanno due facce. Se si vince diventa una grande soddisfazione per tutti, se si di perde – ha detto Musumeci – la colpa è sempre di chi guida. Il mare è diventato centrale non solo per l’Italia”.

Delegazione della Federazione del Mare in missione in Giappone

Una delegazione della Federazione del Mare, in missione presso l’Expo Universale 2025 di Osaka, oggi, è stata invitata a partecipare a un incontro dedicato ai cluster marittimi, organizzato dalla Fondazione Zeri Japan presso il Blue Ocean Dome- Revitalization of the Ocean, Padiglione Kansai, in occasione delle celebrazioni della Giornata del Mare, festa nazionale in Giappone. Guidata dal presidente della Federazione del Mare, Mario Mattioli, accompagnato da Laurence Martin, segretario generale, la delegazione era composta da Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, accompagnato da Roberto Neglia, responsabile rapporti istituzionali, Annamaria La Civita, direttore di Assonave, Luca Sisto, direttore generale di Confitarma, Pierpaolo Campostrini, direttore di Corila, e da Francesco Saverio Lauro, membro del Comitato di geopolitica della Federazione.

Mattioli: interessi marittimi un’unica voce

Il presidente Mattioli, intervenuto anche in rappresentanza dell’Enmc- European Network of Maritime Clusters, del quale la Federazione del Mare detiene una delle vicepresidenze, ha ringraziato Yusuke Saraya, presidente della Fondazione Zeri Japan, che ha organizzato l’evento. Fabrice Maire, presidente di Enmc, non potendo essere presente ha inviato un video messaggio con il quale ha ribadito che tutti i cluster marittimi europei mirano a stabilire un quadro efficiente per la cooperazione marittima. E ha portato all’attenzione dei responsabili politici nazionali ed europei gli interessi marittimi con un’unica voce verso condizioni di parità marittima europea.