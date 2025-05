Ucraina, Meloni chiama Papa Leone XIV e Zelensky: “Il Vaticano sede ideale per i colloqui di pace con la Russia”

La telefonata

Le vie della pace sono infinite, ma Giorgia Meloni decide di percorrere quelle che conducono al Vaticano. La possibilità di negoziati tra Ucraina e Russia in Vaticano sono state al centro della conversazione telefonica tra Papa Leone XIV e la premier Giorgia Meloni, che nel corso della giornata di ieri ha sentito anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i principali leader europei.

Il colloquio tra Meloni e il Papa

“Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Santo Padre sui prossimi passi da compiere per costruire una pace giusta e duratura in Ucraina”, si legge in una nota divulgata da palazzo Chigi nella tarda serata di ieri. “Il colloquio – riprendono – fa seguito alla telefonata di ieri con il presidente” degli Stati Uniti “Trump e con altri leader europei, nel corso della quale è stato chiesto al presidente del Consiglio italiano di verificare la disponibilità della Santa Sede a ospitare i negoziati”.

“Trovando nel Santo Padre conferma della disponibilità ad accogliere in Vaticano i prossimi colloqui tra le parti, il presidente del Consiglio ha espresso profonda gratitudine per l’apertura di papa Leone XIV e per il suo incessante impegno a favore della pace”, prosegue la nota.

Nel corso della giornata di ieri, oltre al colloquio con il Santo Padre, il presidente del Consiglio si è confrontato telefonicamente con il presidente Zelensky, il presidente Macron, il presidente Stubb, il primo ministro Starmer, il Cancelliere Merz e la presidente della Commissione europea von der Leyen, ha fatto sapere Palazzo Chigi. “È stato concordato di mantenere uno stretto coordinamento tra i partner in vista di un nuovo round di negoziati finalizzato a un cessate il fuoco e a un accordo di pace in Ucraina”.