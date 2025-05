Trump all’attacco di Beyoncé: pagata 11 milioni per salire su un palco con Kamala. Una truffa

Usa

Il presidente Usa all’attacco dei big testimonial a pagamento, con scarso successo, di Kamala Harris. Dopo Bruce Springsteen e Taylor Swift, anche Beyoncé è finita nel mirino di Donald Trump. La 43enne “Queen Bey” è accusata dal presidente americano di essere stata pagata 11 milioni di dollari solo per la sua presenza a un evento elettorale organizzato dal team della candidata democratica alle presidenziali. “Secondo quanto riportato, Beyoncé è stata pagata 11.000.000 di dollari per salire su un palco. Dare il suo endorsement a Kamala e andarsene tra fischi assordanti, senza aver cantato neanche una canzone!”, ha scritto The Donald.

Trump contro Beyoncé: pagata 11 milioni di dollari per Kamala

Trump ha definito l’episodio una violazione delle leggi sul finanziamento elettorale: “Ricordate, i Democratici e Kamala le hanno illegalmente pagato milioni di dollari per non fare altro che dare un pieno sostegno a Kamala. Questa è una truffa elettorale illegale ai massimi livelli! È un contributo di campagna illegale!”. Così il presidente Usa chiamando in causa anche altre celebrità: “Bruce Springsteen, Oprah Winfrey, Bono Vox e forse molti altri, hanno molto da spiegare!”. “Quanto ha pagato Kamala Harris a Bruce Springsteen per la sua scadente performance durante la sua campagna presidenziale? Perché lui ha accettato questi soldi se è un suo grande fan? Non è forse un contributo elettorale illegale e di enorme entità? E Beyoncé?… E quanto è andato a Oprah e Bono??? Chiederò un’indagine approfondita sulla questione”, ha scritto su Truth.

L’invito a papa Leone XIV consegnato da Jd Vance

Trump, oggi protagonista di una telefonata storica con Vladimir Putin, ha fatto sapere di aspettare papa Leone XIV alla Casa Bianca. In occasione dell’incontro in Vaticano con il pontefice, il vicepresidente americano Jd Vance “ha trasmesso una lettera al Papa da parte del presidente Donald Trump e la First Lady (Melania), per esprimere i suoi calorosi auguri e invitarlo alla Casa Bianca al più presto possibile”. Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, durante il briefing con la stampa.