Tragedia sfiorata a Pantelleria, Frecce tricolori si toccano in volo: il video dell’incidente

Ferito un pilota

Tragedia sfiorata a Pantelleria: tre aerei delle Frecce Tricolori si sono toccati mentre facevano un allenamento nei cieli dell’isola. Doveva essere la “giornata azzurra” a cui era stata invitata tutta la popolazione e alcune scolaresche. Le Frecce Tricolori dovevano essere la ciliegina sulla torta della giornata che era iniziata alle 11:30 con l’afflusso dei visitatori. Aperto per l’occasione il famoso Hangar “Nervi” costruito durante la scenda guerra mondiale. L’Hangar attribuito a Pierluigi Nervi è il più grande d’Europa.

Frecce tricolori a Pantelleria: “I tre arei si sono toccati”

L’esibizione delle Frecce Tricolori era prevista per le 14:30. Nel frattempo gli ospiti potevano aggirarsi tra enormi elicotteri e due aerei da trasporto. L’esibizione è iniziata alle 15:00 con mezz’ora di ritardo sul programma. Niente di che. I piloti delle Frecce Tricolori hanno acceso i motori e la flotta aerea è decollata verso il lato a Buccuiram della pista. Si sono ritrovati in aria e subito hanno formato la pattuglia. Quindi il primo passaggio davanti al pubblico che applaudiva, alla vista del fumo verde, bianco e rosso, i colori della bandiera italiana.

Dopo il secondo passaggio il pubblico si aspettava che le Frecce Tricolori facessero altre appassionanti figure. Ma hanno atteso invano perché gli aerei non sono più passati. Si è visto qualche aereo che atterrava. Si è sparsa la voce allora di un guasto tecnico, ma anche di un impatto con volatili, il fenomeno del bird strike. Ma l’ipotesi più probabile è che tre aerei delle Frecce Tricolori si siano toccati con la coda.

Il racconto di un testimone oculare all’Italpress

“Io ho visto tutto – racconta un uomo all’Italpress -. Non ero andato in aeroporto perché da lì non si vede nulla. Sono andato invece con il mio bambino, in alto in località Rukia. Da qui ho visto un aereo perdere quota, atterrare in emergenza, il carrello si è rotto ed ha strisciato con il muso a terra, fuori dalla pista. La coda del velivolo era danneggiata”. Gli altri due aerei che si sono toccati hanno atterrano in sicurezza. E’ un amore lungo quello di Pantelleria con le Frecce Tricolori. L’ultima volta erano giunte nell’isola nel 2023. Ma sono rimaste celebri e nel ricordo degli isolani le esibizioni del 1987 e del 1938. Tra gli ospiti in tribuna c’erano allora Giorgio Armani, Ornella Muti e anche il giudice Paolo Borsellino. Andò tutto bene allora anche se fecero le più azzardate manovre componendo nel cielo anche il famoso cuore. Ora sicuramente partirà una indagine interna per capire cosa sia successo, per evitare che lo stesso problema capiti ancora. La tragedia questa volta è stata sfiorata. Uno dei piloti è stato trasportato in ospedale per una sospetta frattura alle gambe. I velivoli hanno riportato danni al muso e a un’ala.

La nota dell’Aeronautica militare: nessun danno ai piloti

In un video pubblicato sul profilo Facebook di Pantelleria Experience, e realizzato da Roberta Monopoli, si vedono le dieci Frecce tricolori che salgono in gruppo in verticale per poi separarsi in due gruppi uno di 4 uno di 5 e un aereo in solitaria. Nel gruppo di destra, con 4 velivoli, durante il volo rovesciato un aereo ne tocca un altro con un’ala e quest’ultimo sembra toccarne un altro ancora. Gli aerei non precipitano ma i piloti riescono a riportarli a terra. Uno degli aerei è andato fuori pista rimanendo fermo su un dislivello erboso.

“Una separazione anomala della formazione – spiega in una nota l’Aeronautica Militare – durante la manovra del cardiode, ha imposto l’interruzione del programma acrobatico. Quattro velivoli della seconda sezione, il cosiddetto ‘rombetto’, dimostrando padronanza delle procedure, si sono pertanto separati dal resto della formazione, tre dei quali dirigendosi successivamente all’atterraggio sull’aeroporto di Pantelleria. I restanti velivoli della formazione sono atterrati all’aeroporto militare di Trapani. Durante l’atterraggio a Pantelleria, un velivolo, a causa di un problema tecnico di controllabilità al ruotino anteriore, è uscito fuori pista al termine della corsa di decelerazione al suolo. Il pilota”, conclude la nota dell’AM, “non ha riportato alcun problema di salute”.

Il pilota delle Frecce tricolori ricoverato a Pantelleria per accertamenti

E’ stato ricoverato in ospedale, a Pantelleria, il pilota rimasto ferito nell’incidente delle Frecce tricolori, ma “solo per accertamenti”, come spiegano all’Adnkronos. Le sue condizioni sono “buone”. E a breve lascerà il nosocomio. Ha riportato qualche lieve trauma alle ginocchia, dovuto all’impatto con il terreno. Nell’incidente sono rimasti coinvolti tre velivoli.

FdI: vicinanza al pilota e all’Aeronautica militare

“Vogliamo esprimere la nostra vicinanza al pilota delle Frecce Tricolori che è rimasto ferito nell’incidente di oggi a Pantelleria. Eravamo con loro il 1 maggio a Rivolto alla presentazione della nuova formazione e ad applaudirli perché i piloti sono l’eccellenza della nostra aviazione militare e rappresentano la nostra bandiera nel mondo”. Lo dichiarano, in una nota, i senatori di Fratelli d’Italia Ester Mieli, Roberto Menia e Antonella Zedda.

“La mia vicinanza all’Aeronautica Militare per quanto accaduto questo pomeriggio a due aerei della pattuglia acrobatica. Grazie alla loro encomiabile preparazione i velivoli sono riusciti ad atterrare, limitando i danni. Ringrazio le forze dell’ordine e le squadre di emergenza che hanno prontamente attivato le procedure di sicurezza previste in questi casi”. Lo afferma in una nota l’onorevole Walter Rizzetto di FdI, presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.