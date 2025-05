Tommaso Zorzi contro Leone che ‘discrimina’ i gay, Cruciani lo demolisce: “Dai lezioni al Papa?” (video)

Il catechismo Lgbtq+

Tommaso Zorzi si scaglia contro le parole pronunciate dal nuovo Papa Leone XIV sulla famiglia. Il Santo Padre, venerdì 16 maggio, ha ricevuto in Vaticano in udienza il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, parlando di pace in riferimento alle guerre in corso nel mondo. Si è poi allacciato al tema della famiglia, affermando che questa è fondata sull’unione stabile tra uomo e donna. Una presa di posizione netta che non contempla alcuna apertura della Chiesa al mondo LGBT+. L’influencer milanese, dopo aver letto quanto sostenuto dal Pontefice Prevost, ha usato parole dure sui social, realizzando un video che ha pubblicato su Instagram.

«Adesso questo qua vuole dare pure lezioni al Papa? I presunti portavoce delle comunità omosex sono incredibili», commenta il conduttore de la Zanzara, consegnando agli ascoltatori di Radio 24 le frasi dell’ex concorrente del Grande Fratello e di altri reality. «Il signor Zorzi che avevo dimenticato, perché non lo sentivo da un po’, dà consigli al Papa. Siamo veramente alla follia», taglia corto Cruciani, affondando definitivamente l’influencer.

Che cosa ha detto Tommaso Zorzi

«Trovo intollerabile la leggerezza con cui ci si scaglia nei confronti della comunità LGBT che non ha chiesto altro che esistere in pace», ha affermato nel video su Instagram Tommaso Zorzi, facendo riferimento alle parole del nuovo pontefice.

Successivamente, menzionando anche l’attuale situazione mondiale piena di guerre e conflitti, l’ex vincitore del Grande fratello ha inanellato un’altra perla: «In un momento come questo, in cui in corso abbiamo un genocidio, una pulizia etnica, assistiamo a bambini che muoiono di fame, sotto lo sguardo complice del mondo intero, se dovessi prendere una posizione io non partirei dagli omosessuali, non partirei dal fatto che la famiglia deve essere fatta da uomo e donna».