Tim e Poste italiane si avvicinano: firmato un memorandum per un contratto sulla rete mobile da gennaio 2026

La duplice intesa

Tim e Postepay hanno firmato un memorandum of understanding (Mou) per l’avvio dello switch all’infrastruttura di Tim per i servizi di fonia e dati di Postepay, che avverrà il 1° gennaio 2026. La notizia è stata annunciata proprio da Tim, durante la presentazione dei risultati del primo trimestre. «Abbiamo sottoscritto un accordo per l’acquisizione, da Vivendi, del 15% delle azioni ordinarie di Tim», ha detto l’amministratore delegato di Poste italiane, Matteo Del Fante, precisando che si tratta di «un’operazione il cui completamento è previsto nel secondo trimestre del 2025, portando quindi la nostra partecipazione complessiva in Tim al 24,8% del capitale con diritto di voto». «Con questo investimento strategico di lungo termine, intendiamo sostenere il consolidamento del mercato italiano delle telecomunicazioni – ha continuato il ceo – stiamo avanzando su diversi fronti operativi per generare sinergie tra Poste Italiane e Tim».

Poi ha aggiunto: «Abbiamo sottoscritto un memorandum of understanding con Tim per un nuovo contratto, che garantirà a Postepay l’accesso all’infrastruttura di rete mobile di Tim a partire dal 1° gennaio 2026». «Siamo in fase avanzata di negoziazione per la migrazione di Poste Mobile», ha confermato anche l’amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola durante la presentazione agli analisti dei conti del I trimestre 2025. «Stiamo valutando congiuntamente partnership in aree come pagamenti energia, media, contenuti digitali e Iot», ha poi aggiunto il manager.

L’avvicinamento tra Poste italiane e Tim

Anche Matteo Del Fante ha ribadito a sua volta che Poste italiane stanno valutando «quali potranno essere sinergie aggiuntive» con Tim ma «questo richiede tempo». «Abbiamo già firmato un mou che formalizzeremo a breve secondo il quale, dal prossimo anno, i clienti di Poste Mobile potranno utilizzare in roaming la rete Tim», ha specificato l’ad nel corso di una call con gli analisti sui conti trimestrali. Poi ha anticipato che quello tra Tim e Poste «sarà un percorso molto importante e molto positivo» e che in futuro ci sarà la «distribuzione di determinati servizi postali attraverso la rete di Tim». «Succederà anche il contrario, con Poste che distribuirà prodotti con il loro marchio», ha poi concluso Del Fante .

Le nuove ambizioni di Tim

«È chiaro che siamo a favore del consolidamento in Italia» e «non abbiamo mai nascosto che Iliad potrebbe essere possibile un deal ma al tempo stesso per noi non sarebbe mai un incubo in caso ci fosse, per dire, un consolidamento tra Wind e Iliad», ha spiegato Labriola agli analisti di Tim. «Continueremo a seguire la possibilità di arrivare ad un deal con Iliad, ma allo stesso tempo anche con Wind potrebbe essercene uno», ha poi aggiunto l’amministratore delegato, precisando che «lavoriamo sui nostri risultati perché dobbiamo continuare a raggiungere risultati positivi».