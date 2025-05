Su Rete 4 parlava da detenuto modello: chi è Emanuele De Maria, il killer ricercato in tutta Italia (video)

L'intervista a novembre

“Il lavoro che svolgo io non oserei neanche definirlo come un lavoro, tanto lo faccio con passione”. Così pochi mesi fa Emanuele De Maria, il 35enne detenuto per omicidio nel carcere di Bollate e ricercato per l’aggressione all’alba di oggi di un collega davanti all’hotel in cui era ammesso al lavoro esterno, raccontava la sua esperienza alle telecamere del programma Mediaset ‘Confessione Reporter’, in un’intervista mandata in onda il 30 novembre scorso e registrata nella hall dell’hotel, in cui era impiegato come receptionist da circa due anni. Nel servizio De Maria, in giacca e cravatta, viene ripreso mentre accoglie clienti alla reception, parlando in inglese.

L’intervista di Emanuele De Maria a Rete 4

“Stare a contatto diretto con i clienti di culture, usanze, costumi e religioni diverse mi rende libero, dà anche un senso alla mia quotidianità, perché senti di fare la differenza nel tuo piccolo”, diceva il 35enne. Nell’intervista De Maria parlava della sua condanna per omicidio volontario e della sua esperienza in carcere. “Sono a Bollate da tre anni e per la fine pena mancano ancora sei anni e mezzo”, diceva, raccontando di “un percorso abbastanza travagliato perché sono stato detenuto presso la struttura di Napoli Secondigliano, dove il regime carcerario è molto diverso, vieni gettato facilmente in una cella sovraffollata e vieni un po’ dimenticato lì. Bollate è un istituto penitenziario dove secondo me la dignità umana viene ripristinata completamente. Quindi Bollate dà reinserimento, dà fiducia, ti dà anche l’autostima che comunque accarezza notevolmente anche l’anima, è fondamentale”.

Il video di Mediaset con l’intervista al detenuto modello, impiegato in un hotel milanese