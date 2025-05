Femminicida in permesso riduce in fin di vita un 50enne a Milano: si cerca un’altra vittima, è sparita una donna

Sangue all'hotel Berna

È caccia all’uomo a Milano, dove un detenuto 35enne, autore di un femminicidio nel 2016, ha ridotto in fin di vita a coltellate un 51enne collega di lavoro nell’hotel Berna, dove era stato mandato in servizio dal carcere. Il 35enne ricercato si chiama Emanuele De Maria e all’aggressione è legata sicuramente anche la sparizione di un’altra donna, una 50enne che lavorava all’hotel Berna, dove entrambi gli uomini prestavano servizio.

Chi è il detenuto ricercato a Milano: aveva sgozzato una donna nel 2016

De Maria doveva scontare una pena definitiva per un femminicidio avvenuto nel 2016 a Castel Volturno in provincia di Caserta. De Maria, ora ricercato dalle forze dell’ordine, ha un permesso di lavoro diurno per cui può uscire di cella. Aveva sgozzato una prostituta tunisina di 23 anni in un un hotel al centro di episodi di spaccio e prostituzione. Dopo un periodo di latitanza, era stato catturato in Germania nel 2018. L’uomo era affidato al lavoro esterno e faceva il receptionist all’hotel Berna, dove è avvenuta la lite degenerata nell’aggressione. La vittima dell’aggressione, invece, lavorava come barman, sempre nella stessa struttura. Secondo le prime informazioni l’uomo ricercato non era rientrato in carcere, la scorsa notte, e alle 6 si è presentato in hotel dove poi è maturata l’aggressione.

Il giallo dell’hotel Berna: c’è anche una donna scomparsa

Secondo una prima ricostruzione, De Maria avrebbe atteso la vittima che stava invece per prendere servizio. Il presunto aggressore, un collega, si trovava già sul posto e avrebbe fatto la posta al 51enne. Secondo le prime informazioni, l’aggressore non era in servizio al momento dell’agguato e, da quanto emerge, lavora nella reception. A quanto si apprende, la vittima lavora invece nella caffetteria dell’albergo.

Come riporta il sito del Corriere si sta verificando la denuncia di scomparsa di una collega di lavoro. La donna lavora al bar dell’hotel Berna ed è collega dell’egiziano accoltellato all’alba di sabato e di De Maria. Da venerdì pomeriggio se ne sono perse le tracce, non si è presentata al lavoro né in palestra dove aveva detto che si sarebbe recata. Il cellulare della donna è spento da ieri e il sospetto degli investigatori è che i casi possano essere collegati.