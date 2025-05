Sinner pronto al debutto, conto alla rovescia iniziato. E in un filmato su Youtube avvisa tutti: “I’m back”, “Sono tornato” (video)

Di nuovo in gara

L'attesa è finita: oggi il campione azzurro, numero uno del mondo, torna in sfida e affronta Mariano Navone nel match del ritorno in campo dopo la sospensione. Una partita carica di aspettative in uno stadio romano dall'atmosfera elettrizzata. Ecco quando e dove seguirla in tv

Che emozione: ci siamo. Oggi, finalmente, rivedremo Jannik Sinner sul rosso del Foro Italico. L’attesa è palpabile a Roma, e non solo. Dopo il periodo di sospensione, il nostro campione torna ufficialmente in campo agli Internazionali d’Italia, un torneo che, lo sappiamo, gli sta particolarmente a cuore. E dopo i test degli allenamenti con Lehecka, Sonego, Fritz, Ruud e Cerundolo, oggi è arrivata l’ora del primo impegno ufficiale dal ritorno di Jannik, chiamato a difendere, nel torneo “di casa”, il primo posto nel ranking.

Sinner pronto a scendere in campo a Roma

Dall’altra parte delle rete troverà il suo avversario odierno, l’argentino Mariano Navone: un giocatore in crescita, reduce da ottimi risultati sulla terra battuta. Sicuramente non sarà un esordio semplice per Sinner, non solo per il carico di aspettative concentrato su di lui, ma anche perché dovrà subito trovare il ritmo partita su una superficie insidiosa come la terra battuta, contro un rivale che su questo tipo di campo si esprime al meglio.

Oggi il debutto (del rientro) a Roma: la sfida con Navone

Tuttavia, la fiducia che Sinner ha saputo costruire anche in questi ultimi, difficili mesi, può rivelarsi un’arma potentissima. La sua crescita costante, la solidità del suo gioco e la sua mentalità da campione sono sotto gli occhi di tutti (anche se ultimamente era sparito dai radar in seguito all’accordo con la Wada per il caso Clostebol). Sappiamo quanto Jannik lavori duramente e quanto tenga alla resa, specie davanti al pubblico di casa. E allora, questo match rappresenta un test importante per lui. Non solo per valutare la sua condizione fisica dopo la pausa, ma anche per riprendere confidenza con le gare in vista degli importanti appuntamenti futuri: a partire dal Roland Garros.

Il pubblico nella capitale in trepida attesa

L’atmosfera al Foro Italico è già elettrizzata. I tifosi italiani non vedono l’ora di riabbracciare il loro beniamino e di sostenerlo in questa nuova avventura di ritorno. Ogni punto, ogni scambio, ne siamo certi, sarà accompagnato da un boato di incoraggiamento. E intanto, col conto alla rovescia appena scattato, i più si interrogano su come Sinner approccerà la partita. Probabilmente, a dispetto dei timore del papà Hanspeter che in un’intervista al Corriere della sera ha avanzato dei timori sul rientrare da subito nel ritmo partita e nello spirito agonistico – cercherà di imporre fin da subito il suo marchio di fabbrica. La potenza dei suoi colpi e la profondità dei passanti, cercando di non dare spazio a Navone per imporre il suo gioco. La chiave sarà la capacità di adattarsi alle condizioni del campo e di gestire la pressione di giocare in casa.

Sinner in campo oggi alle 19 a Roma: la sfida e le aspettative

Al di là del risultato di oggi, comunque, il ritorno in campo di Sinner è già una notizia fantastica per tutto il movimento tennistico italiano. Speriamo di vederlo protagonista in questo torneo e di poterlo accompagnare con il nostro tifo in un percorso che ci auguriamo sia lungo e ricco di soddisfazioni come ci ha abituato a vedere. Forza Jannik, Roma è con te! E lui la ritroverà esordendo oggi, sabato 10 maggio, agli Internazionali d’Italia 2025, sfidando come detto Navone nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. E in questi giorni i tanti tifosi che affollano il Foro Italico non hanno fatto mancare il loro supporto per il numero uno del mondo, assistendo agli allenamenti e strappando foto e autografi.

Il video di Sinner che saluta (e avvisa) tutti: «Sono tornato!»

Così, a poche ore dal match che segnerà il ritorno ufficiale di Sinner dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, Jannik ha voluto lanciare un messaggio sul proprio canale YouTube, pubblicando un video dal titolo iconico: “I’m back”: “Sono tornato”. «Ragazzi, finalmente i preparativi sono finiti. Volevo solo dirvi grazie di cuore per questi ultimi giorni. Per il supporto, l’amore che mi avete dato, la gioia. È stato tutto fantastico», ha detto il numero uno del mondo, mentre scorrono le immagini di questi giorni al Foro Italico, tra allenamenti e bagni di folla. (Sotto, Sinner in un video dal suo canale su Youtube: “I’m back”, “Sono tornato”)

«Quindi grazie mille per questo, per essere venuti anche ai miei allenamenti, è stata solo energia positiva. E oggi voglio portare la stessa energia anche in partita. Per quanto riguarda il risultato, qualunque cosa accada», ha continuato Sinner, «oggi sarà la mia prima partita dopo un po’ di tempo, quindi, a prescindere da come andrà, sono felice di tornare in campo e di poter condividere questo momento con tutti voi. Sarà meraviglioso. Grazie ancora e a prestissimo!».