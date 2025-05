Musetti sta con Sinner, e lo dice chiaro: “Non ci toglie spazio, anzi: la sua presenza è uno stimolo per tutti noi”

Solidarietà azzurra

Il carrarino interviene con parole di stima e ammirazione nei confronti del connazionale numero uno del mondo, respingendo qualsiasi illazione su una presunta rivalità e "sottrazione di spazio" nel panorama tennistico italiano

Lorenzo Musetti interviene con parole di stima e ammirazione nei confronti del connazionale Jannik Sinner, respingendo qualsiasi illazione su una presunta «sottrazione di spazio» nel panorama tennistico italiano. In un momento delicato per Sinner, Musetti ha voluto sottolineare la grandezza del campione altoatesino, sia come atleta che come persona.

Musetti sta con Sinner

«Non credo assolutamente che Jannik ci tolga spazio», ha dichiarato Musetti con fermezza. «Anzi, la sua presenza è uno stimolo per tutti noi. Vedere un italiano a quei livelli non può che essere un’ispirazione e un traino per l’intero movimento». Parole chiare, dichiarazioni nette, su cui il talento carrarino aggiunge anche un commento sulla recente gestione dei momenti difficili da parte di Sinner: «Jannik è stato bravissimo a gestire questo periodo. Non è facile affrontare degli imprevisti fisici quando si è ai vertici. Ma lui ha dimostrato grande maturità e professionalità. Sono convinto che tornerà presto al suo miglior livello e continuerà a regalarci grandi emozioni».

Nuova linfa e entusiasmo tra gli appassionati

Le parole di Musetti giungono in un momento in cui l’attenzione sul tennis italiano è particolarmente alta. La crescita di talenti come lo stesso Musetti, insieme alla consacrazione di Sinner, stanno portando nuova linfa e entusiasmo tra gli appassionati. L’unità d’intenti e il rispetto reciproco tra i giocatori, come dimostrato dalle dichiarazioni di Musetti, non fanno altro che rafforzare questa positiva dinamica.

Pertanto, Musetti non solo difende Sinner dalle voci infondate. Ma ne esalta le qualità umane e sportive, sottolineando come la sua presenza sia un valore aggiunto per il tennis italiano e non un ostacolo per gli altri giocatori. Un bel segnale di coesione e di sana competizione all’interno del movimento azzurro.

Musetti: «Sinner? Non ci leva spazio, Jannik bravissimo a gestire un momento difficile»

