Sinistra delusa per la mancata elezione di Zuppi. Lui ironizza: “Prevost? Per principio il Papa è sempre bravo” (video)

Il post Conclave

A Bologna incassano con ironia la mancata elezione del “papabile“ Matteo Zuppi come successore di Papa Francesco. «Non sempre scelgono i migliori», scherza il vicario generale della Diocesi di Bologna, Giovanni Silvagni, rispondendo a chi gli ricorda che la città nei giorni del Conclave ha fatto il tifo perché Zuppi fosse eletto papa. Anche il sindaco dem Matteo Lepore cela la delusione con una battuta. «Attendiamo il ritorno di Zuppi, speriamo che torni presto e che non ce lo portino via». In attesa del ritorno in città del presidente Cei, lo stesso prelato romano si concede qualche battuta con i cronisti.

Zuppi su Prevost: bravo? Il papa lo è sempre

«In tanti speravano in me come Papa? Io mai sperato. Prima deve vincere lo scudetto il Bologna, cominciamo dalla Coppa Italia», ha detto su via della Conciliazione attorniato dai reporter. Il presidente della Cei ha scherzato con i giornalisti che lo hanno intercettato in via della Conciliazione poco prima dell’inizio della prima messa di Leone XIV. «Per principio il Papa è sempre bravo», ha risposto con un’altra battuta alla domanda sul nuovo Pontefice. Se seguirà le orme di Papa Francesco? «Sono ancora in apnea«, ha tagliato corto.

Zuppi e l’incontro col futuro Leone XIV, quando non era ancora cardinale

In queste ore la Diocesi felsinea ha rimandato in Rete le immagini di quando l’allora monsignor Prevost venne invitato dallo stesso presidente della Cei, “Monsignor Prevost ha detto che cercava una casa. E oggi ha trovato questa casa”. Sono parole dell’arcivescovo di Bologna, che nel maggio 2023 chiamò in città monsignor Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV (ma all’epoca non era nemmeno ancora cardinale) per le celebrazioni della Madonna di San Luca.

Prevost era fresco di nomina da parte del suo predecessore: Francesco lo aveva infatti richiamato a Roma dal Perù per affidargli il Dicastero dei vescovi, uno dei più importanti della Santa Sede. Quel giorno, accompagnato da Zuppi, con cui concelebrò la messa nella cattedrale bolognese di San Pietro, Prevost si disse molto contento di essere a Bologna per celebrare la Madonna di San Luca. Una devozione dei bolognesi «che non conoscevo ma che mi fa molto piacere, dà molta speranza. Penso che qui c’è un tesoro e che bisogna continuare con queste tradizioni», disse in un’intervista rilasciata a 12Porte, il settimanale della Curia bolognese.