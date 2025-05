Salvate il soldato Sergio: Mattarella non ha mai pronunciato quelle parole su salari e famiglie

Romanzo Quirinale

Salvate il soldato Sergio dalla comunicazione di parte: la mattina del 30 aprile il Romanzo Quirinale della presidenza di Mattarella si è trasformato in un vero e proprio giallo. Al presidente della Repubblica, in visita a Latina alla vigilia della festa del lavoro, sono state infatti attribuite frasi che non ha mai pronunciato.

Salvate il soldato Sergio dai suoi collaboratori più “sinistri”

Parole drammaticamente enfatiche sui salari bassi e sulle famiglie. Mattarella non ha mai detto la frase riportata dalle agenzie e poi dai giornali di sinistra con enfasi: “Tante famiglie non reggono l’aumento del costo della vita. Salari insufficienti sono una grande questione per l’Italia”. Il presidente della Repubblica, come ha scoperto Dagospia, si era limitato a un più soft: “Salari inadeguati sono un grande problema, una grande questione per l’Italia”.

Tutto fasullo: fake news, come si usa dire di questi tempi con un termine elegante che meriterebbe un più prosaico “bufala“. Chi è stato a consegnare la polpetta avvelenata? Nessun colpevole, ufficialmente, ma alcuni sospetti: consiglieri al Quirinale che hanno lasciato il cuore politico al Nazareno.

A questo si aggiunga che la sinistra si è affrettata a commentare le frasi non dette da Mattarella con una prontezza di riflessi inconsueta per una come Elly Schlein che durante i ponti e le festività sparisce dalla circolazione. Stavolta, invece, con sospetta solerzia, dopo pochi minuti era già su tutte le agenzie con un torrenziale comunicato di commento.

Meloni: hanno riportato frasi che Mattarella non ha mai detto

Dove nasce la bufala? Le agenzie di stampa, e i quotidiani che le hanno riprese, non hanno ascoltato il discorso pronunciato da Mattarella, ma hanno riportato integralmente il testo che era stato fornito loro alcune ore prima dallo staff del Quirinale. Un testo che, evidentemente, il presidente Mattarella ha scelto di modificare all’ultimo momento. Insomma, lo staff quirinalizio aveva girato frasi che non erano state ancora pronunciate. E che, saggiamente, il capo dello Stato ha scelto di non pronunciare.

Non a caso, la stessa Meloni è tornata sulla questione. “Ho visto l’intervento del Presidente Mattarella e non ho sentito quelle parole, anche se sono state riportate da alcuni organi di stampa. Il Presidente della Repubblica – ha osservato la premier in un’intervista all’Adnkronos – ha giustamente ricordato che l’Italia si distingue per una dinamica salariale negativa nel lungo periodo. Anche se dal 2024 si assiste a una ripresa. Abbiamo molto terreno da recuperare, ma sono particolarmente fiera del fatto che questo governo sia riuscito ad imprimere un cambio di rotta”. Zittendo le fake news e chi vuole tirare per la giacchetta il presidente Mattarella.