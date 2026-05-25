Exit poll, choc per il campo largo: a Venezia centrodestra in vantaggio, a Reggio Calabria Cannizzaro oltre il 60%

Foto: Ansa (24 maggio 2026)

Comunali

I primi exit poll sulla tornata del voto amministrativo appena concluso restituiscono un quadro inatteso per il campo largo, che si sentiva la vittoria già in tasca una città simbolo come Venezia, dove l’ex sottosegretario del governo Conte bis, il dem Andrea Martella, si è presentato con il supporto di tutti i partiti dell’area di centrosinistra, non solo Pd, M5s, Avs ma anche Italia Viva, Psi, +Europa, Radicali, Rifondazione Comunista. Invece, il primo Exit Poll Opinio Rai, con una copertura dell’85% del campione, dice che il candidato del centrodestra Simone Venturini è in testa con una forchetta che va dal 47 al 51% delle preferenze, mentre Martella si attesta tra il 40 e il 44%.

Exit Poll choc per il campo largo a Venezia e Reggio Calabria

Nettissimo poi il risultato del primo Exit Poll di Reggio Calabria. Qui il candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro è attestato tra il 64 e il 68%, mentre il candidato del centrosinistra Domenico Battaglia è tra il 21 e il 25%, con una copertura del campione dell’84%.

A Salerno nessuna sorpresa: De Luca cancella Elly e Giuseppi

Nessuna sorpresa a Salerno, dove il campo largo è stato cancellato da Vincenzo De Luca. Con una coalizione di civiche che ha messo al bando il simbolo del Pd, il “ras” è in testa con il 56-60% mentre il candidato del centrodestra Gherardo Maria Marenghi è al 14-18%, la stessa percentuale accreditata per il candidato di Avs e M5s, Franco Massimo Lanocita.

Al voto 18 capoluoghi

I Comuni capoluogo che sono andati a rinnovo sono stati 18: oltre a Venezia, Reggio Calabria e Salerno anche Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Agrigento, Enna e Messina.

Il dato dell’affluenza

Complessivamente l’affluenza, ancora non definitiva, è al 60,37% in 5.506 sezioni su 6.278. Una percentuale che attualmente, dunque, risulta in calo rispetto alle precedenti amministrative quando era al 65,04.