Ragazza abusata al Concertone da tre magrebini: la sinistra resta muta, Roccella la stana

Rossi d'imbarazzo

Sulla 25enne di Caserta abusata da tre magrebini al Concertone, nell’indifferenza degli altri partecipanti, il silenzio della sinistra è ancora più imbarazzante e non si può non notarlo. “Dispiace che, a due giorni dal primo maggio, da parte di molte forze politiche non ci sia stata una presa di posizione corale nei confronti delle molestie denunciate da una ragazza durante il Concertone, che hanno portato all’arresto di tre persone: l’ennesimo di una serie di episodi che durante eventi di massa di questo tipo stanno diventando purtroppo troppo frequenti”. A dirlo Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

Roccella: “Dispiace il silenzio sullo stupro al Concertone, in genere sono più loquaci”

“Da molti il concerto del primo maggio, come ricordato anche dai sindacati nel loro comunicato di oggi su questa vicenda – prosegue Roccella -, è considerato il luogo dell’inclusività, dei diritti, del rispetto verso tutti, e proprio quelle parti politiche che spesso impartiscono lezioni su questi valori e montano allarmi democratici laddove non ce ne sono, non sembrano finora aver avvertito l’esigenza di rivolgere la propria solidarietà alla vittima ed esprimersi nei confronti di atti gravemente contrari a ciò che in quelle piazze si professa. Siamo certi che nessuno sottovaluti la gravità dell’accaduto, di cui le cronache hanno peraltro fatto conoscere risvolti molto dolorosi. Dispiace però che in tanti, in altre occasioni così loquaci – conclude Roccella -, non abbiano avvertito fin qui il bisogno di esprimersi”.

Abusata al Concertone, la nota di Santanchè: agghiacciante l’indifferenza

“Da notizie di stampa, si chiarisce la gravissima vicenda dell’aggressione ai danni di una giovane donna durante il concerto del primo maggio. A questo proposito, spiace davvero constatare che a fronte del grave pericolo corso dalla ragazza, ci sia stata una sostanziale indifferenza da parte dei tanti presenti presunti paladini dei diritti che non sono intervenuti e addirittura si sono lamentati delle urla della donna perché disturbava l’ascolto della musica. Questo è davvero agghiacciante”. Lo scrive la ministra del Turismo Daniela Santanchè su Facebook. “Fortunatamente tre agenti di polizia in borghese, schierati nel servizio d’ordine pubblico, hanno prontamente arrestato i tre molestatori. Questo dimostra come le nostre forze dell’ordine intervengano in modo silenzioso e discreto per tutelare cittadini e turisti. Un intervento che ci permette di sentirci protetti grazie alle forze di polizia migliori del mondo”, conclude la ministra.

Nelle foto Ansa, giovani in piazza al concerto del primo maggio a San Giovanni, Serena Brancale sul palco del Concertone.