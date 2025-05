Concerto del 1° maggio, tra violenza, molestie, borseggi e furti, tanto fumo… e molto arrosto: 20 arresti, 8 per droga. I numeri

Altro che musica e lavoro

ll bilancio dei carabinieri sul concertone dei sindacati a San Giovanni parla chiaro: 20 fermati, 8 dei quali per detenzione e spaccio di droga. 6 per borseggio. 3 per resistenza. E 3 perché risultate destinatarie di ordinanza di arresto. 7 quelle denunciate, 3 per droga, 2 aver tentato di borseggiare una turista, 1 per ricettazione e 1 per smercio di monete falsificate. Altre 12 persone, sorprese con dosi di droga per uso personale, segnalate al Prefetto

Controlli e arresti al concerto del 1° maggio: fumo negli occhi e droga nelle mani (degli altri). Bella la “festa dei lavoratori” a suon di musica e slogan: peccato che tra un ritornello e l’altro, le forze dell’ordine abbiano dovuto smazzare ben otto arresti e tre denunce per droga. Evidentemente, qualcuno il “lavoro” lo intende in maniera un po’ alternativa. Mentre i soloni sul palco declamavano i sacri principi del proletariato, sotto la ribalta fioriva un mercato ben poco “sociale”. Altro che “diritti”: tra un brano e l’atro si spacciava a manetta. Ma tranquilli, è “solo” per sballarsi in compagnia, in nome della libertà (di farsi male)…

Concerto del 1° maggio, il bilancio di controlli e arresti è da brividi

E allora: sono state «oltre 200mila le presenze» rilevate in occasione del tradizionale concertone dell’1 maggio, organizzato a Roma dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil. Lo precisa la questura di Roma in riferimento all'”afflusso straordinario” all’evento, senza tralasciare il “dietro le quinte” dell’evento. Che, per l’esattezza, consta di venti persone arrestate e sette denunciate: questo un primo bilancio dei carabinieri per la giornata. E nel dettaglio: delle venti persone arrestate, 8 dovranno rispondere di detenzione e spaccio di stupefacenti. 6 di borseggio. 3 fermate per resistenza. E 3 perché risultate destinatarie di ordinanza di arresto. Infine, sette quelle denunciate, 3 per droga, 2 aver tentato di borseggiare una turista, 1 per ricettazione e 1 per spendita di monete falsificate. Altre 12 persone, sorprese con dosi di droga per uso personale, sono state infine segnalate al Prefetto.

Arresti al concerto del 1° maggio e controlli serrati nei luoghi d’aggregazione “sensibili”

Un’attività mirata alla salvaguardia della sicurezza che ha previsto inoltre: servizi di controllo svolti in prossimità e negli scali ferroviari. Nelle stazioni della metropolitana. A bordo dei mezzi pubblici. Così come nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti, e nei principali centri di aggregazione dei giovani. Ma anche ispezioni e controlli nei luoghi di transito dei frequentatori del concerto.

Un “afflusso straordinario” e una “occupazione” estesa…

È stato «un afflusso straordinario», insomma, quello registrato in occasione del Concerto del 1° maggio dalla questura di Roma in occasione del tradizionale evento organizzato dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil. E come rileva la questura di Roma, la manifestazione di piazza, che è tornata a calcare la scena di Piazza San Giovanni, ha fatto registrare un trend di presenze in costante crescita nell’intero arco della giornata che, a partire dalle 13 circa, ha finito con “occupare” tutta la superficie stradale. Anche nell’area urbana immediatamente circostante, protrattosi senza soluzione di continuità fino alle ore 23 circa.

Concerto del 1° maggio, tutto fumo e… 8 arresti e 3 denunce per droga

Pertanto, sempre nella lunga giornata del primo maggio, sono stati complessivamente 216 gli interventi del personale dell’Ares 118, per lo più riconducibili a un eccessivo consumo di bevande alcoliche. In campo anche lo staff addetto al servizio stewarding messo a disposizione dagli organizzatori. E non è stata trascurata poi, precisa la questura di Roma, l’attività di polizia giudiziaria. Tre extracomunitari sono stati arrestati per molestie su una giovane donna che era in fila, in attesa di fare accesso all’interno dell’area riservata.

Concerto del 1° maggio, arresti e ispezioni: non solo droga tra un brano e l’altro anche molestie

Nello specifico, i tre, approfittando del frangente, hanno afferrato la giovane, che, tuttavia, con l’aiuto di un’amica, è riuscita ad allontanarsi chiedendo aiuto alle forze di polizia impegnate nei servizi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Grazie alle descrizioni fornite, ed al tempestivo intervento degli agenti del commissariato di Esquilino, i tre sono stati rintracciati e arrestati per violenza sessuale. Insomma, da quella piazza, passando per il dietro le quinte, e arrivando fion nelle strade e nei vicoli adiacenti al palco, davvero non ci si è fatti mancare niente…