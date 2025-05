Poliziotta viene disarmata e implora per la propria vita, un collega fredda lo squilibrato prima che spari: il video dalla California

Il filmato choc

Il video ha fatto rapidamente il giro del web, soprattutto perché nella sua concitazione ha momenti di grande drammaticità: nel filmato si vede una poliziotta da sola all’interno del suo veicolo di pattuglia, quando uno squilibrato seminudo tenta di afferrare la sua pistola, che lei ha estratto una volta che si è avvicinato alla vettura. Tentativo che riesce a buon fine, tanto che l’uomo riesce a disarmarla e prendere in mano la rivoltella. Finquando non arriva un collega che spara ripetutamente contro l’uomo, lasciandolo esanime.

È accaduto in California, a Fountain Valley, nella contea di Orange. Nel video inquietante, della bodycam della poliziotta, si sente la sua voce implorare: “Per favore, non spararmi!” rivolta allo squilibrato, identificato come il 26enne Osean McClintock.

La poliziotta disarmata e lo squilibrato: la polizia californiana ha avviato un’indagine

“Metti giù l’arma, amico! Mettila giù! Ehi! Mettila giù!” urla un collega della poliziotta a McClintock, che ignora le istruzioni e sale sull’auto della squadra dell’agente donna, che si era nascosta dietro un furgone adiacente.

L’agente spara 10 colpi in totale a McClintock, che si accascia sul sedile del conducente del veicolo.

McClintock è morto sul posto, secondo l’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Orange e il dipartimento di polizia di Fountain Valley, che stanno entrambi indagando sulla sparatoria.

Nessun agente è rimasto ferito nell’incidente. La famiglia di McClintock ha avviato una campagna GoFundMe per raccogliere fondi per un funerale per lui.

Nel video si vede l’uomo che poco prima ha una conversazione con altri poliziotti, nei quali pronuncia frasi sconnesse, per poi fuggire via. Una fuga che l’ha portato verso una vicina stazione di servizio e poi verso una banca prima di entrare in un parcheggio. Fino al drammatico epilogo, che è diventato rapidamente virale. Dell’identità della poliziotta disarmata nessuna notizia, ma il suo grido disperato è diventato virale sui siti internazionali.