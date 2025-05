Perché Leone XIV è andato al santuario di Genazzano? Prevost lo spiega in questo video: “Ho bussato e non mi hanno riconosciuto”

Visita a sorpresa

Prima uscita a sorpresa di Papa Leone XIV al santuario mariano di Genazzano, paese in provincia di Roma. Papa Prevost è giunto nel paese ai confini con la provincia di Frosinone a bordo di un Suv di colore scuro scortato dai gendarmi vaticani ed è stato accolto davanti al santuario da una folla festante. In talare e zucchetto bianchi e con la stola bianca a bordi gialli avvolta alla vita il papa americano si è fermato in un momento di preghiera di fronte all’icona della Madonna.

Perché il Papa ha scelto il santuario di Genazzano: la spiegazione in questo video

Perché il papa alla prima uscita pubblica si è recato proprio al santuario di Genazzano? Va ricordato che Leone XIV ha sempre mostrato una profonda devozione alla Madonna del Buon Consiglio, già in occasione della visita compiuta un anno fa, esattamente il 25 aprile 2024. Un filmato di meno di due minuti, pubblicato dalla Diocesi di Tivoli e Palestrina.

In quel caso, l’allora cardinale Prevost si era raccolto in preghiera dinanzi all’immagine sacra della Madre del Buon Consiglio, custodita nella Basilica Santuario a Lei dedicata, testimoniando così pubblicamente il suo legame spirituale con questa antica devozione mariana. Una scelta quindi non casuale, quella di questo pomeriggio, per la prima uscita pubblica del nuovo Papa, solo due giorni dopo l’elezione.

Quando si è presentato al santuario come un pellegrino

Una devozione particolare, che lo stesso Papa ha spiegato proprio all’interno del santuario di Genazzano, nel corso di un intervento di un anno fa. Quando era ancora cardinale. Racconta infatti che sin da ragazzo ha manifestato una particolare devozione alla madonna del Buon Consiglio e che, anche quando era diventato superiore degli agostiniani si era recato in pellegrinaggio al santuario: ho bussato al portone, il frate che mi ha aperto mi ha detto: “Lo sa che abbiamo un nuovo superiore?”. “Lo so bene, perché sono io”.

Uno dei papi più devoti alla madonna del Buonconsiglio è stato Leone XIII che, pur non potendo visitare di persona il santuario, perché impedito a uscire dal Vaticano dopo l’invasione dell’esercito sabaudo, ha promosso la devozione alla madre del buon consiglio e al suo santuario. In tempi recenti il santuario è stato visitato da Giovanni XXIII: l’ultimo pontefice a visitare il santuario è stato Giovanni Paolo II il 22 aprile 1993.

Anche papa Benedetto XVI venne in pellegrinaggio a Genazzano numerosissime volte da cardinale. Inaugurò anche una bella immagine della Madre del Buon Consiglio nei Giardini Vaticani dove, molto spesso, si recava a passeggiare e a recitare il Santo Rosario.