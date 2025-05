Meloni incontra Merz e smentisce le chiacchiere sul disinteresse tedesco: “Siamo nazioni amiche. I nostri destini sono legati”

Vertice a Palazzo Chigi

La premier riceve il cancelliere tedesco, assicura "solidi" legami, e destituisce di fondamento le voci su presunti attriti tra i due Paesi apparsi sulla stampa. Poi i due leader rilanciano: sforzi comuni per assicurare la pace in Ucraina

Un incontro «aperto, cordiale e operativo» quello a Palazzo Chigi tra la premier Meloni e il cancelliere tedesco Merz, che ha sancito la solidità del rapporto tra Italia e Germania, con il Presidente del Consiglio che ha ribadito con forza: «Siamo nazioni amiche, partner fondamentali. I nostri destini sono legati», ha confermato la premier che, dopo il colloquio di circa un’ora a palazzo Chigi con il cancelliere tedesco, ha assicurato su «solidi legami tra Roma e Berlino», smentendo attriti apparsi sulla stampa. «Veniamo dai lavori della Cpe, dove abbiamo avuto modo di scambiarci prime opinioni, che abbiamo approfondito nel bilaterale. I nostri destini sono legati», ha detto ancora la premier. Asserendo con nettezza: «Se l’Italia e la Germania lavorano insieme», ha osservato Meloni, è un bene per l’Europa. E «rilanciare la competitività delle nostre imprese è una priorità», ha garantito a margine. Ma procediamo con ordine.

Incontro Meloni-Merz a Palazzo Chigi

L’incontro Meloni-Merz ha dunque confermato la centralità del dialogo bilaterale tra Italia e Germania, in un momento cruciale per l’Europa e per la stabilità internazionale. Un asse solido, basato su valori condivisi e interessi comuni, e nell’ottica di affrontare le sfide del futuro. Le parole di Meloni arrivano nette come una decisa sconfessione delle voci di attriti e tensioni apparse sui media nei giorni scorsi. «Questo incontro rappresenta la smentita più efficace alla presunta assenza di interesse del governo tedesco a un rapporto con l’Italia», ha affermato la premier. Sottolineando l’importanza della collaborazione tra i due Paesi per il futuro dell’Europa. Anzi: «Se l’Italia e la Germania lavorano insieme, è un bene per l’Europa», ha rimarcato il presidente del Consiglio.

I due leader smentiscono le voci di attriti…

Al centro del colloquio, allora, la priorità di rilanciare la competitività delle imprese italiane e tedesche. «È fondamentale lavorare insieme per sostenere le nostre economie e garantire la crescita», ha dichiarato Meloni. Ma il vertice ha affrontato anche temi di politica estera, con particolare attenzione alla situazione in Medio Oriente e in Ucraina. Sul conflitto israelo-palestinese, dunque, Meloni ha ribadito: «Siamo amici di Israele, ma non possiamo restare indifferenti a quanto accade a Gaza. La situazione è sempre più drammatica». Stigmatizzando in calce: «Non c’è futuro per la presenza di Hamas sulla Striscia». O «comunque nello Stato palestinese».

Meloni-Merz rilanciano: sforzi comuni per assicurare la pace in Ucraina

E ancora. Riguardo alla guerra in Ucraina, Meloni ha accolto con favore l’incontro tra le delegazioni di Kiev e Mosca, auspicando che possa rappresentare «un primo passo per un processo di pace giusto e duraturo». Non mancando di sottolineare un ringraziamento a «Turchia e America per il loro ruolo di facilitatori». Non solo. Dalla politica estera al partenariato strategico internazionale, la premier ha quindi voluto ribadire alla presenza di Merz: «Condividiamo l’impegno a rinforzare la cooperazione in ambito economico: rilanciare la competitività delle imprese priorità che condividiamo, soprattutto per rimediare alle conseguenze drammatiche di una transizione ideologica. Siamo d’accordo sulla necessità di raggiungere i traguardi ambientali, ma non possiamo correre il rischio di una desertificazione industriale», ha rilevato la premier.

«L’Italia è per noi un partner strategico irrinunciabile nella politica europea ed estera»

Mentre il suo interlocutore ospite, a sua volta ha confermato: «L’Italia è per noi un partner strategico irrinunciabile nella politica europea ed estera». Una sottolineatura, quella del cancelliere tedesco Friedrich Merz alla conferenza stampa seguita al bilaterale, che fuga ogni ragionevole dubbio di disaccordi e presunte tensioni sbandierate alla vigilia dell’incontro di oggi.