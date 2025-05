Contrordine compagni, il governo tedesco smentisce la “Welt”: nessun boicottaggio all’Italia. A sinistra già godevano…

Delusi i dem antiitaliani

Delusione della sinistra nostrana già pronta a cavalcare l'onda dell'Italia "isolata". La Spd pretendeva che il riconoscimento dell’Italia come partner privilegiato scomparisse dall’intesa con la Cdu. Ma l'indiscrezione diffusa dal quotidiano tedesco era una bufala. Non c'è alcuna marginalizzazione del nostro Paese, anzi

Compagni “gelati”. Contrordine, i socialdemocratici tedeschi smentiscono di evere escluso l’Italia come partner strategico della Germania. La notizia era trapelata in un’ indiscrezione della Welt: “Roma fuori dall’accordo di governo tedesco per volere dei socialisti”. Secondo la notizia riverlatasi infondata un passaggio dedicato all’Italia come partner privilegiato della Germania insieme a Francia e Polonia nel contratto di coalizione sarebbe stato stralciato per volontà dell’Spd. La sinistra nostrana con la casacca anti-italiana si era ben guardata dall’esprimere sdegno per l’affronto istituzionale e diplomatico, così per spirito di italianità offesa. I tifosi dell”isolamento” dell’Italia devono riporre le cartucce.

Il Pd silente sullo sgarbo all’Italia. Forse ne era al corrente?…

L’assordante silenzio del Pd, che condivide con la SPD la stessa appartenenza politica europea è da giudicare una scelta di campo. “Nessuna presa di distanza, nessuna parola in difesa dell’Italia”, ha stigmatizzato o dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami , non appena l’indiscrezione si è diffusa. “Sconcerta il silenzio della solita sinistra anti italiana”, ha aggiunto Tommaso Foti. Constatando che il Pd “anche fuori dai confini nazionali, si dimostra incapace di difendere il ruolo dell’Italia”: così in una nota il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione. ”Al di là dei singoli colori politici, chi ama l’Italia ha il dovere di fare fronte comune, pretendere rispetto e difendere con determinazione la dignità e l’interesse della nostra Nazione in Europa”. Mentre a sinistra erano tutti pronti a dare la colpa alla Meloni per lo “schiaffo” all’Italia, ecco che la realtà si incarica di gelare i bollenti spiriti antimeloniani e antiitaliani.

L’indiscrezione delle Welt sull’Italia smentita dal governo tedesco

I socialdemocratici tedeschi hanno smentito la notizia pubblicata dalla Welt, ma in Italia il terreno di scontro interno con le opposizioni, che sul caso non si sono pronunciate, rimane. Il “fattaccio” veicolato dalla Welt sarebbe avvenuto durante la scrittura del “contratto” del nuovo esecutivo tedesco: sostenuto dalla Cdu, dalla sua gemella bavarese Csu e, appunto, dalla Spd. Sarebbe stata quest’ultima formazione l’imputata di avere chiesto l’estromissione dall’Italia. Contrastata dalle altre forze politiche che alla fione hanno ceduto al “ricatto”. La notizia è stata poi smentita dalla stessa Spd. Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fdi alla Camera, aveva chiesto alla Schlein una voce per smarcarsi dall’atteggiamento dei “cugini” tedeschi”. Invece niente. Tant’è che l’ipotesi che il Pd fosse a conoscenza dall’inizio della mossa della Spd, è maliziosa ma non tnto peregrina. I dem in passato hanno condiviso con i partiti europei a loro vicini, posizioni antiitaliante tese ad isolare il centrodestra italiano. Sia come sia, la smentita dei compagni tedeschi delude chi era pronto a cavalcare la notizia in chiave anti governativa. Purtroppo per loro si trattava di una fake news.

Fidanza: “Il caso Italia-Germania non è mai esistito”

Invece i contatti tra Italia e Germania hanno tutte le premesse per consolidarsi. Dice Carlo Fidanza: “Abbiamo appena letto una nota del Ministero degli Esteri tedesco. Che ha chiarito che questo caso non è mai esistito: ci fa piacere, sarebbe stato naturalmente un segnale. Io direi più che da parte della Germania, da parte della sinistra tedesca; rispetto a cui la sinistra italiana come sempre tace lavorando per una, per fortuna irrealizzabile, marginalizzazione dell’Italia”. Il capo delegazione di FdI al Parlamento europeo Carlo Fidanza, commentando con i giornalisti l’indiscrezione, poi smentita, del Welt, ha aggiunto: “Ci sarà un importante vertice Meloni-Merz improntato invece alla massima collaborazione su temi assolutamente fondamentali”. Le chiacchiere e le false speranze di una “diminutio” dell’Italia le lasciamo tutte al Pd.