Col governo Meloni 1,2 milioni nuovi posti di lavoro in 1.288 giorni. Fazzolari fa il conto: «Quasi 1.000 in più al giorno»

Foto: Ansa (6 settembre 2023)

Serietà e stabilità

Il Pd cerca di presentare il dato della longevità come fine a se stesso, ma è universalmente riconosciuto che la stabilità è una leva economica fondamentale e un elemento determinante per portare avanti politiche di respiro

Quasi 1.000 posti di lavoro in più al giorno. Nella data in cui il governo Meloni diventa il secondo più longevo della storia repubblicana, che cade all’indomani del Primo maggio, è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, a rivendicare questo specifico risultato dell’esecutivo, che è frutto del combinato disposto di «serietà e stabilità». Il calcolo, che prende in considerazione non semplicemente l’occupazione ma l’occupazione a tempo indeterminato, rappresenta anche una risposta indiretta alle polemiche del Pd, che ha commentato la longevità dell’esecutivo cercando di ridurla a dato fine a se stesso.

Fazzolari: «Col governo Meloni quasi 1.000 di lavoro in più al giorno»

«Quasi 1,2 milioni di posti di lavoro a tempo indeterminato in più in 1.288 giorni di Governo Meloni. Poco meno di 1.000 posti di lavoro stabili in più ogni giorno. Questi sono i risultati concreti per l’Italia grazie a un Governo serio e stabile», sono state le parole di Fazzolari.

Il Pd in crisi di nervi

La crescita senza precedenti dell’occupazione e, più nello specifico, dell’occupazione di qualità registrata in questi anni è stata ampiamente certificata da istituti come Istat e Inps, ma continua a essere negata dalla sinistra. Ancora oggi Elly Schlein ha invitato Meloni a «seguire l’esempio della Spagna», rilanciando anche il tema del “salario minimo” sebbene il governo italiano lo abbia superato al rialzo con il “salario giusto”.

Ma per capire lo spaesamento che i risultati del governo provocano dalle parti del Nazareno risulta ancora più efficace il modo in cui il capogruppo dem al Senato, Francesco Boccia, ha ritenuto di commentare il risultato della stabilità del governo Meloni (per altro secondo solo a un altro governo di centrodestra, il Berlusconi II). Secondo Boccia, maggioranza ed esecutivo parlerebbero «del record di longevità come del maggior risultato del governo», cosa che farebbe «proprio cadere le braccia». Parole che non solo disconoscono l’universalmente riconosciuto valore della stabilità, anche in termini economici, ma che travisano completamente il modo in cui nell’esecutivo è stato salutato il risultato della longevità, a partire dalla premier. «Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani», ha scritto Giorgia Meloni sui propri social.