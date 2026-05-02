Schlein insiste col modello spagnolo, Malan la smonta: “Il tuo idolo Sanchez dipende da Trump sul gas Usa quanto l’Italia”

Si accende il dibattito sull’energia. La narrativa Elly Schlein regge sempre meno. Inciampa sull’energia e sulla sua stella polare spagnola, Pedro Sanchez. La segretaria del Pd pone il modello iberico come misura di tutte le cose. E poco prima di partecipare al “Congresso delle idee” a Chieti, in vista delle amministrative in cui è candidato sindaco Giovanni Legnini, sferra un attacco al governo: “Il governo dovrebbe fare le battaglie giuste in Europa e non le sta facendo. Deve chiedere un tetto europeo del gas. Oggi in Italia abbiamo le bollette più care d’Europa. Bisogna sostenere le imprese con una vera politica industriale che parta proprio dal ridurre il costo dell’energia, scollegando il prezzo dell’energia da quello del gas. Giorgia Meloni sta facendo un’unica battaglia in Europa che è quella per sospendere l’Ets. Che è lo strumento principale per liberarci dalla dipendenza dalle fonti fossili e dal gas. Ci si consegna dalla dipendenza dal gas russo alla dipendenza dal gas di Trump”. Questa la buccia di banana di Elly.

Le “piccole” omissioni di Elly

Glielo fa notare il presidente dei senatori di FdI, Lucio Malan: “La segretaria del PD Elly Schlein al ridicolo. Accusa il presidente del consiglio Giorgia Meloni di passare dalla dipendenza dal gas di Putin a quello di Trump: nell’assurdo presupposto di una sudditanza dell’attuale governo al presidente americano dal quale l’attuale esecutivo si è dissociato già diverse volte”. E veniamo a Sanchez: “Si dà il caso che – sulla base dei dati ufficiali di Snam e della sua omologa iberica Enagás – nel corso del 2025 l’Italia ha importato dagli USA tra i 9 e i 10 miliardi di metri cubi di gas. Cioè quanto la Spagna, modello di antiamericanismo per il Pd di Schlein: le cui importazioni di gas Usa sono stimate tra i 9 e gli 11 miliardi di metri cubi”, spiega Malan. Elly, Elly, Sanchez non fa altro che fare come l’Italia. Anzi di più.

Botta e risposta Schlein- Malan

Mette in chiaro Malan: “A questo vanno però aggiunti 3 miliardi di metri cubi importati dalla Russia dal governo di Pedro Sanchez. Dunque: Schlein accusa il Governo Meloni di essere passati dalla dipendenza da Putin alla dipendenza da Trump. Ma il suo modello Sanchez dipende da Trump nella stessa quantità pur avendo un Pil più basso dell’Italia del 25-30%; e dipendendo ancora in parte dalla Russia di Putin, che evidentemente è più accettabile per Schlein di quella che resta sempre la potenza che ti ha garantito la libertà dell’Occidente. E questo nonostante la Spagna ricavi il 20% della sua energia dal nucleare, che per il Pd è tabù. Le solite mistificazioni cui siamo abituati ma che abbiamo il dovere di denunciare puntualmente perché l’Italia non diventi come la vorrebbe il disastroso campo largo”. Elly, insomma, se la canta e se la suona, guardandosi bene dal dire che la Spagna sta facendo grandissima incetta di gas russo: una modalità che va in totale contraddizione con la linea ferma proclamata contro Putin dopo l’invasione dell’Ucraina.