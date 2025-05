Marine Le Pen: “Il successo di Meloni non è una sorpresa. Macron fa il guerriero, ma rischia di fomentare il conflitto”

La tappa romana

La premier italiana “ha incontestabilmente un ruolo diplomatico importante. E del resto, possiamo dire che non è una sorpresa per nessuno. Con la signora Meloni abbiamo delle divergenze, in particolare sul suo sostegno all’elezione di Ursula von der Leyen. Ma posso constatare che è riuscita a ottenere risultati importanti sia sul piano esterno che sull’economia italiana”. Lo afferma in una intervista al Corriere della Sera Marine Le Pen, fondatrice di Rassemblement national, a Roma per partecipare alla Scuola politica della Lega.

“Penso di poter dire che la visione di Giorgia Meloni e del suo governo sia assai lontana da quella di Macron. Ma Francia e Italia sono i due Paesi più simili, hanno radici nella stessa cultura. Io sono favorevole alla rinascita, anzi al Rinascimento dei rapporti tra Italia e Francia”, dice Le Pen. Al Parlamento europeo “oggi i Patriots sono il primo gruppo di opposizione, ma insieme ai Conservatori saremmo il secondo. Io non perdo la speranza che i sovranisti possano evolvere in una sola formazione, del resto già oggi votiamo insieme un certo numero di emendamenti e di testi. Di certo, è più quello che ci unisce che quello che ci separa”.

Marine Le Pen e la sintonia con Salvini: la visita a Piazza San Pietro

Con Matteo Salvini “siamo sempre stati vicini, anche all’inizio quando i sondaggi lo mettevano in difficoltà. E le sue idee politiche, sono praticamente le stesse che ho io. E voglio aggiungere che è un uomo coraggioso, fedele e dalla grande forza di volontà. È davvero un amico”. Sulla ‘coalizione dei Volenterosi’ “io mi chiedo quale sia il senso. Vuole raggiungere un’intesa per la pace oppure finirà per fomentare la guerra? Direi che Macron si è messo nei panni del guerriero mentre io penso che la Francia dovrebbe fare esattamente il contrario: dedicare tutti i suoi sforzi per porsi come mediatrice nella direzione della pace”, commenta ancora Le Pen. Quanto alla sua recente condanna, infine, “credo davvero che sia uno scandalo democratico: mi è stato impedito di candidarmi alle elezioni, nonostante abbia presentato ricorso e sia quindi ancora presunta innocente”, conclude.

“Sono molto felice di essere oggi a Roma, su invito del nostro amico e alleato Matteo Salvini. È con grande piacere che questo pomeriggio parlerò ai dirigenti e ai rappresentanti eletti della Lega del futuro delle nazioni europee, dei nostri partiti e delle sfide internazionali che ci attendono”. Lo scrive su X Marine Le Pen, dove posta una foto, domenica mattina la leader francese è andata a San Pietro con il vicepremier italiano ad assistere all’Angelus di Papa Leone XIV.