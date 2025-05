Leader europei a Kiev, Meloni: subito una tregua totale e incondizionata di 30 giorni

Ucraina

Il videocollegamento la premier ha ribadito l’aspettativa che la Russia risponda positivamente all’appello fatto dal presidente Trump. Von der Leyen: ora la palla passa a Mosca

L’Europaunita a sostegno dell’Ucraina per la pace e la sicurezza nella regione. La premier Giorgia Meloni ha partecipato da remoto in video-collegamento al vertice dei leader europei a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky . “Una riunione dei leader – riporta una nota di Palazzo Chigi – sul sostegno all’Ucraina e agli sforzi in corso per raggiungere una pace giusta e duratura, che ne assicuri la sovranità e la sicurezza”.

Kiev, Meloni in videocollegamento: subito un cessate il fuoco

La riunione – continua il comunicato – ha permesso di rinnovare l’urgenza di un cessate il fuoco totale e incondizionato di 30 giorni. Rinnovando l’aspettativa che la Russia risponda positivamente all’appello fatto dal presidente Trump e dimostri concretamente, come già fatto dall’Ucraina, la volontà di costruire la pace”. Nel corso della discussione tra i leader europei si è anche ribadita l’importanza del grande appuntamento a sostegno di Kiev che verrà ospitato dall’Italia a luglio con la Conferenza a livello capi di stato e di governo per la ricostruzione dell’Ucraina”.

Al tavolo Macron, Merz, Tusk e Starmer

Al vertice, all’indomani della parata con cui Vladimir Putin ha esibito sulla Piazza rossa la forza di Mosca (seppure in edizione ridotta), hanno partecipato il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il leader laburista britannico Keir Starmer. Si intensificano gli appelli al Cremlino per concordare un cessate il fuoco e sedersi al tavolo dei negoziati.

Von der Leyen: ora la palla è nel campo della Russia

Su X la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen ha ribadito l’unità dei 27 sollecitando Mosca a rispondere agli appelli. “Oggi si è riunita la Coalizione dei volenterosi. Sosteniamo la proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni completo e senza condizioni. Deve essere attuato senza precondizioni per spianare la strada a negoziati di pace significativi. Ora la palla è nel campo della Russia. Siamo pronti a continuare con una forte pressione sulla Russia. E a imporre ulteriori sanzioni severe in caso di violazione di un cessate il fuoco”, ha aggiunto. L’obiettivo di Bruxelles è chiaro: “Una pace giusta e duratura per l’Ucraina, fondamentale per la sicurezza e la stabilità dell’intero continente”.

L’omaggio ai caduti ucraini dall’inizio della guerra

Macron, che aspira a “colloqui diretti” tra Ucraina e Russia, il cancelliere Merz, Starmer e Tusk a Kiev hanno reso omaggio ai soldati ucraini caduti. Con il presidente ucraino Zelensky e la consorte Olena Zelenska si sono recati a piazza Maidan. osservando un minuto di silenzio al memoriale dedicato ai caduti dopo l’invasione russa di tre anni fa. Secondo i dati ufficiali sono più di 43.000 i militari ucraini uccisi nei combattimenti, anche se alcune stime ritengono il bilancio possa essere fino al doppio. I dati delle Nazioni Unite parlano di oltre 13.000 civili morti a causa del conflitto innescato da Mosca.