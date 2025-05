Lotito insulta i suoi calciatori, la telefonata va in rete, lui va in Questura: “Registrazione fraudolenta” (video)

Lo sfogo è virale

La telefonata sfogo di Claudio Lotito nella quale si lamenta dei suoi giocatori con dichiarazioni anche pesantissime è diventata rapidamente virale. Una telefonata dai contenuti pesanti, che ha avuto anche ripercussioni in Questura.

In un solo video Lotito ha 📍Insultato una squadra internazionale

📍Sfottuto un tifoso

📍Sfottuto il mister

📍Sfottuto un suo calciatore Personaggio surreale pic.twitter.com/Ti0xVI2MQO — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) May 2, 2025

“Un episodio gravissimo si è verificato nelle ultime ore: il mio numero di cellulare probabilmente è stato clonato e una conversazione telefonica è stata registrata in modo fraudolento. Si tratta di un atto vile e intollerabile, che condanno con la massima fermezza, poiché rappresenta una palese violazione della mia privacy e dei principi di legalità ”, ha dichiarato il senatore di Forza Italia e proprietario della Ss Lazio.

Lotito: registrazione fraudolente, atto vile e intollerabile

Lotito nel pomeriggio di sabato 3 maggio si è recato presso la Questura di Roma per sporgere denuncia sull’accaduto, offrendo piena collaborazione alle forze dell’ordine: “Ho piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e confido che le autorità sapranno individuare al più presto i responsabili di questo gravissimo attacco alle comunicazioni personali, assicurandoli alla giustizia. Ho consegnato tutta la documentazione alle autorità competenti della vicenda in questione al fine di favorire un rapido chiarimenti dei fatti”. È stata inoltre richiesta l’immediata rimozione del video e la sua cancellazione, circolato sui social, che mostra visibilmente il numero telefonico dello stesso

Che cosa ha detto il presidente della Lazio

Il tifoso, nel video, durante la chiamata afferma: “Sto guardando Tottenham-Bodo. Potevamo esserci noi al posto loro, sarebbe bastato fare qualche acquisto in più…”. La replica di Lotito: “Che lavoro fai? Il tassista? E allora parla di quello che conosci. Io mica ti dico quali sono le strade più corte per arrivare in un posto”. Il patron biancoceleste prosegue: “Il problema non sono gli acquisti. Se poi questi tirano la palla fuori ai rigori, che ca**o vuoi da me? Il Bodo è una squadra di pippe, ci saremmo potuti stare noi, sì, ma se quelli fanno certi errori…”.

“Hai mai visto un giocatore intelligente?”

Nel mirino di Lotito finisce anche Noslin: “È costato 18 milioni. L’ha voluto l’allenatore, non io. Adesso sai che mi ha detto: ‘Ma che gli è successo? L’anno scorso era un fenomeno’. I giocatori sono così: hanno la m***a nel cervello. Se no non farebbero i calciatori. Hai mai visto un giocatore intelligente?”.

Lotito su Tchaouna: “Quello è proprio cretino…”

“Ci sono i giocatori normali, i buoni giocatori, gli ottimi e poi i campioni. I campioni sono quelli che hanno sempre l’interruttore acceso. Domenica hai visto Pedro? Quello è un campione. E gli altri? Che ca… sono? Uno è una pippa, quell’altro pure… stiamo messi così. Che vuoi fare?”. Infine, sul like social di Tchaouna a un contenuto del Bodo: “Quello è proprio cretino… e nemmeno parla l’italiano”, il commento di Lotito.