Lo sport si ferma un minuto per Nino Benvenuti. La commozione di Menia (FdI): “Nel cielo brilla una stella con un tricolore…”

Il video alla Camera

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, invita le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana, per onorare la memoria del pugile Nino Benvenuti, oro olimpico a Roma 1960 e campione mondiale. La camera ardente di Benvenuti, scomparso ieri a 87 anni, sarà allestita oggi (ore 16,30) al Salone d’Onore del Coni a Palazzo H e sarà aperta domani fino a domani. I funerali di Nino Benvenuti si svolgeranno domani alle ore 11,30 nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. Ad officiare la cerimonia funebre sarà monsignor Antonio Staglianò.

Per rendere omaggio a uno dei più grandi pugili italiani di tutti i tempi, scomparso all’età di 87 anni, oggi in prima serata su Rai 2 va in onda il documentario “Nino Benvenuti, una leggenda italiana”. Prodotto da Moviheart di Massimiliano La Pegna in collaborazione con Rai Documentari, scritto da Tommaso Cennamo e Nathalie Bertorello e diretto da Tommaso Cennamo, il documentario ripercorre – con interviste, rare immagini di repertorio e la partecipazione di professionisti di altissimo livello – la vita e la carriera del pugile.

Nino Benvenuti, il ricordo al Senato di Roberto Menia

“Da stasera c’è una nuova stella che brilla nel cielo e lassù, con lui, c’è un tricolore..”. L’amico di Nino Benvenuti, Roberto Menia, parlamentare di FdI, ha commosso l’aula della Camera con un ricordo del grande pugile italiano, “un mito, una leggenda, un esempio per tutti gli italiani, il sapore della rivincita”, dice Menia, che ha ripercorso la storia personale di esule e di testimonial degli istriani e della Foibe”.