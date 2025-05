L’imbarazzante sceneggiata di Magi alla Camera: irrompe in aula vestito da fantasma. I commessi lo portano via di peso (video)

Squalificato

Il presidente Fontana ordina l'immediata espulsione, i commessi intervengono, ma Magi oppone resistenza: alla fine devono sollevarlo da terra. Il leghista Molinari sottolinea il clamoroso autogol del deputato di +Europa e scatta la standing ovation

Imbarazzante sceneggiata di Riccardo Magi alla Camera. Durante il cosiddetto premier time, il questione time cui Giorgia Meloni risponde alle interrogazioni dei gruppi parlamentari, Magi ha fatto irruzione in Aula vestito da fantasma, suscitando un certo sgomento tra i colleghi e l’irritazione del presidente Lorenzo Fontana: «No, non si può stare in aula così. Lei è espulso dall’aula. Prego gli assistenti di portarlo fuori dall’aula», ha detto il numero uno di Montecitorio, mentre le telecamere riprendevano i volti interdetti del premier e del leghista Riccardo Molinari, che stava intervenendo in quel momento con un’interrogazione sulla sicurezza e sulle tutele per le forze dell’ordine.

La sceneggiata di Magi che irrompe in aula vestito da fantasma

«Se lo ricorda presidente Meloni quando accusava i governi di silenziare i referendum? Era il 2016 e il 2022», ha urlato l’esponente di +Europa mentre veniva portato fuori di peso dai commessi, opponendo anche resistenza, tanto che alla fine i commessi lo hanno dovuto letteralmente sollevare da terra.

Un clamoroso autogol

La trovata poco edificante di Magi è stata probabilmente prima di tutto a favore di telecamere e della diretta Rai che segue il premier time. Ma non tutto il male viene per nuocere: «Penso sia molto positiva questa scena perché dimostra ulteriormente che quando si parla di forze di polizia c’è chi ha rispetto e chi non ce l’ha, quindi si sono qualificati da soli», ha detto Molinari, quando finalmente ha potuto riprendere la parola, suscitando una standing ovation dei colleghi.